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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/إصابة-مدني-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097576923.html
إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T23:34+0000
2025-02-07T23:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد .يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية

23:34 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد .
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
18:02 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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