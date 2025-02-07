https://sarabic.ae/20250207/إصابة-مدني-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097576923.html
إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T23:34+0000
2025-02-07T23:34+0000
2025-02-07T23:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد .يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة مدني في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا
.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد .
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 9 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.