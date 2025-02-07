https://sarabic.ae/20250207/اختفاء-طائرة-على-متنها-10-أشخاص-في-ألاسكا-الأمريكية-وعمليات-البحث-مستمرة-1097553205.html
اختفاء طائرة على متنها 10 أشخاص في ألاسكا الأمريكية وعمليات البحث مستمرة
اختفاء طائرة على متنها 10 أشخاص في ألاسكا الأمريكية وعمليات البحث مستمرة
سبوتنيك عربي
تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على طائرة تابعة لشركة "بيرنغ إير" أُبلغ عن فقدانها بعد ظهر يوم الخميس، أثناء توجهها إلى إحدى المدن الساحلية في ألاسكا... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T06:57+0000
2025-02-07T06:57+0000
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وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت إدارة السلامة العامة في ألاسكا أن الطائرة، وهي من طراز "كارفان"، كانت تقل 9 ركاب وقائدها عندما فُقد الاتصال بها حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.وأوضحت الإدارة في بيان لها أن فرق البحث تعمل حاليا على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة.وأشارت السلطات إلى أن الطائرة كانت في رحلة بين مدينة أونالاكليت ومدينة نوم، الواقعتين على الساحل الغربي لألاسكا.وأضافت الإدارة إلى أنه قبل فقدانها، أبلغ قائد الطائرة مراقبة الحركة الجوية بنيته الدخول في نمط الانتظار لحين إخلاء المدرج، وفقًا للمعلومات المتوفرة.فيما أفاد قسم الإطفاء بأن عمليات البحث الجوية كانت محدودة في البداية بسبب الطقس والرؤية الضعيفة، إلا أن طائرة "سي-130" التابعة لخفر السواحل وصلت إلى المنطقة لتعزيز جهود البحث.
https://sarabic.ae/20250201/لحظة-تحطم-طائرة-إسعاف-وانفجارها-وسط-منطقة-سكنية-في-أمريكا-فيديو-1097373007.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اختفاء طائرة على متنها 10 أشخاص في ألاسكا الأمريكية وعمليات البحث مستمرة
تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على طائرة تابعة لشركة "بيرنغ إير" أُبلغ عن فقدانها بعد ظهر يوم الخميس، أثناء توجهها إلى إحدى المدن الساحلية في ألاسكا وعلى متنها 10 أشخاص، وفقًا للسلطات المحلية.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكرت
إدارة السلامة العامة في ألاسكا أن الطائرة، وهي من طراز "كارفان"، كانت تقل 9 ركاب وقائدها عندما فُقد الاتصال بها حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أن فرق البحث تعمل حاليا على تحديد آخر إحداثيات معروفة للطائرة.
وأشارت السلطات إلى أن الطائرة كانت في رحلة بين مدينة أونالاكليت ومدينة نوم، الواقعتين على الساحل الغربي لألاسكا.
وأضافت الإدارة إلى أنه قبل فقدانها، أبلغ قائد الطائرة مراقبة الحركة الجوية بنيته الدخول في نمط الانتظار لحين إخلاء المدرج، وفقًا للمعلومات المتوفرة.
فيما أفاد قسم الإطفاء بأن عمليات البحث الجوية كانت محدودة في البداية بسبب الطقس والرؤية الضعيفة، إلا أن طائرة "سي-130" التابعة لخفر السواحل وصلت إلى المنطقة لتعزيز جهود البحث.