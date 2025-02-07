https://sarabic.ae/20250207/الشيخ-محمد-بن-زايد-يمنح-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-وسام-رئيس-الدولة-1097565577.html
الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة
الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة
سبوتنيك عربي
منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى روسيا، محمد أحمد بن سلطان الجابر، وسام "زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره المهم في... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:06+0000
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العالم العربي
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وتم منح هذا الوسام لـ10 سفراء للإمارات في الخارج، تقديراً للمبادرات والجهود المتميزة، التي يبذلها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، وذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول اعتمادهم وجذب الاستثمارات إلى الدولة وزيادة الصادرات.وأكدت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق، بأن الجانبين وقعا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 2026.
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
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العالم العربي, أخبار الأمارات
العالم العربي, أخبار الأمارات
الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة
13:06 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 07.02.2025)
منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى روسيا، محمد أحمد بن سلطان الجابر، وسام "زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره المهم في بناء علاقات وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.
وتم منح هذا الوسام لـ10 سفراء للإمارات في الخارج، تقديراً للمبادرات والجهود المتميزة، التي يبذلها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، وذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول اعتمادهم وجذب الاستثمارات إلى الدولة وزيادة الصادرات.
ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار.
وأكدت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق، بأن الجانبين وقعا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 2026.