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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
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31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
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هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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https://sarabic.ae/20250207/الشيخ-محمد-بن-زايد-يمنح-سفير-الإمارات-لدى-روسيا-وسام-رئيس-الدولة-1097565577.html
الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة
الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة
سبوتنيك عربي
منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى روسيا، محمد أحمد بن سلطان الجابر، وسام "زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره المهم في... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:06+0000
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وتم منح هذا الوسام لـ10 سفراء للإمارات في الخارج، تقديراً للمبادرات والجهود المتميزة، التي يبذلها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، وذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول اعتمادهم وجذب الاستثمارات إلى الدولة وزيادة الصادرات.وأكدت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق، بأن الجانبين وقعا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 2026.
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
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العالم العربي, أخبار الأمارات
العالم العربي, أخبار الأمارات

الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير الإمارات لدى روسيا وسام رئيس الدولة

13:06 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 07.02.2025)
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماع الثنائي، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماع الثنائي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL
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منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى روسيا، محمد أحمد بن سلطان الجابر، وسام "زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره المهم في بناء علاقات وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.
وتم منح هذا الوسام لـ10 سفراء للإمارات في الخارج، تقديراً للمبادرات والجهود المتميزة، التي يبذلها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، وذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول اعتمادهم وجذب الاستثمارات إلى الدولة وزيادة الصادرات.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار.

العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
28 يناير, 10:55 GMT
وأكدت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق، بأن الجانبين وقعا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 2026.
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