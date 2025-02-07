الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250207/الولايات-المتحدة-توافق-على-مبيعات-عسكرية-لإسرائيل-بأكثر-من-7-مليارات-دولار-1097576742.html
الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل، حليفتها في الشرق الأوسط... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T22:39+0000
2025-02-07T22:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
ذخائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
واشنطن - سبوتنيك. يذكر أن ذلك جاء بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن .وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على "بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل، بقيمة 6.75 مليار دولار".وبشكل منفصل، تمت الموافقة على "اتفاقية لبيع 3000 صاروخ موجه جو-أرض من طراز هيلفاير، لإسرائيل مقابل 660 مليون دولار".وأوضح البنتاغون أن "التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028".وقال البنتاغون في بيان "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".وأشار البيان إلى أن المعدات المقدمة ستعزز قدرات القوات الإسرائيلية على حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، كما ستعزز التعاون مع القوات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ذخائر
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ذخائر

الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار

22:39 GMT 07.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل، حليفتها في الشرق الأوسط بأكثر من 7 مليارات دولار.
واشنطن - سبوتنيك. يذكر أن ذلك جاء بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن .
وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على "بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل، بقيمة 6.75 مليار دولار".
وتتضمن الصفقة "تسليم أكثر من 2000 قنبلة من طراز" جي بي يو-39/بي" ذات القطر الصغير، و2800 قنبلة من طراز "إم كي 82" شديدة الانفجار بوزن 500 رطل، و13 ألف مجموعة ذخائر".
وبشكل منفصل، تمت الموافقة على "اتفاقية لبيع 3000 صاروخ موجه جو-أرض من طراز هيلفاير، لإسرائيل مقابل 660 مليون دولار".
وأوضح البنتاغون أن "التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
ترامب: لست مستعجلا في تنفيذ مقترح إدارة غزة وإعادة توطين سكانها
19:31 GMT
وقال البنتاغون في بيان "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".
وأشار البيان إلى أن المعدات المقدمة ستعزز قدرات القوات الإسرائيلية على حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، كما ستعزز التعاون مع القوات الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала