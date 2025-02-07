https://sarabic.ae/20250207/الولايات-المتحدة-توافق-على-مبيعات-عسكرية-لإسرائيل-بأكثر-من-7-مليارات-دولار-1097576742.html
الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل، حليفتها في الشرق الأوسط... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T22:39+0000
2025-02-07T22:39+0000
2025-02-07T22:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
ذخائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
واشنطن - سبوتنيك. يذكر أن ذلك جاء بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن .وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على "بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل، بقيمة 6.75 مليار دولار".وبشكل منفصل، تمت الموافقة على "اتفاقية لبيع 3000 صاروخ موجه جو-أرض من طراز هيلفاير، لإسرائيل مقابل 660 مليون دولار".وأوضح البنتاغون أن "التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028".وقال البنتاغون في بيان "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".وأشار البيان إلى أن المعدات المقدمة ستعزز قدرات القوات الإسرائيلية على حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، كما ستعزز التعاون مع القوات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-لست-مستعجلا-في-تنفيذ-مقترح-إدارة-غزة-وإعادة-توطين-سكانها-1097575225.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ذخائر
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ذخائر
الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى لإسرائيل، حليفتها في الشرق الأوسط بأكثر من 7 مليارات دولار.
واشنطن - سبوتنيك. يذكر أن ذلك جاء بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن .
وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية
على "بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل، بقيمة 6.75 مليار دولار".
وتتضمن الصفقة "تسليم أكثر من 2000 قنبلة من طراز" جي بي يو-39/بي" ذات القطر الصغير، و2800 قنبلة من طراز "إم كي 82" شديدة الانفجار بوزن 500 رطل، و13 ألف مجموعة ذخائر".
وبشكل منفصل، تمت الموافقة على "اتفاقية لبيع 3000 صاروخ موجه جو-أرض من طراز هيلفاير، لإسرائيل مقابل 660 مليون دولار".
وأوضح البنتاغون أن "التسليم يتضمن تعديلات مختلفة على الصواريخ، فضلا عن الدعم الفني ومعدات الاختبار وتدريب الأفراد، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028".
وقال البنتاغون في بيان "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية، وستتيح الصفقات المقترحة لإسرائيل تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".
وأشار البيان إلى أن المعدات المقدمة ستعزز قدرات القوات الإسرائيلية على حماية الحدود والبنية التحتية الحيوية، كما ستعزز التعاون مع القوات الأمريكية.