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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
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30 د
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150 د
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مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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https://sarabic.ae/20250207/تصويت-برأيك-هل-يحق-لمورغان-أورتاغوس-مطالبة-بيروت-بمنع-مشاركة-حزب-الله-في-الحكومة-اللبنانية؟---1097568420.html
تصويت... برأيك هل يحق لمورغان أورتاغوس مطالبة بيروت بمنع مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟
تصويت... برأيك هل يحق لمورغان أورتاغوس مطالبة بيروت بمنع مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟
سبوتنيك عربي
صرحت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، خلال زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
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وفي تصريحات عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، قالت أورتاغوس: "تمكنت إسرائيل من هزيمة "حزب الله"، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك".وأضافت: "نريد التأكد من أن الحزب لن يشارك في الحكومة اللبنانية المقبلة، بأي شكل من الأشكال، وسنواصل العمل لضمان بقائه منزوع السلاح".وأكدت أورتاغوس التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بشراكتها مع الحكومة اللبنانية الجديدة، متعهدةً بدعم جهودها لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن واشنطن تعوّل على قيادة "رجال ذوي مصداقية والتزام لإنهاء الفساد ونفوذ "حزب الله".برأيك... هل يحق لمورغان أورتاغوس مطالبة بيروت بمنع مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟تصويت... برأيك إلى أي دولة قد يهجر ترامب أبناء غزة في حال لم يردعه الضغط العربي؟ تصويت... هل تعتقد أن تشبيه ترامب لإسرائيل بـ"رأس القلم" يضفي لمرحلة جديدة في المنطقة؟
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تصويت... برأيك هل يحق لمورغان أورتاغوس مطالبة بيروت بمنع مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟

14:35 GMT 07.02.2025
© Photoمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السلام في الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السلام في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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صرحت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، خلال زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله"، بحسب قولها.
وفي تصريحات عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، قالت أورتاغوس: "تمكنت إسرائيل من هزيمة "حزب الله"، ونحن ممتنون لها ونهنئها على ذلك".
وأضافت: "نريد التأكد من أن الحزب لن يشارك في الحكومة اللبنانية المقبلة، بأي شكل من الأشكال، وسنواصل العمل لضمان بقائه منزوع السلاح".

كما أعربت المسؤولة الأمريكية عن أملها في إنهاء تأثير الحزب داخل لبنان، معتبرة أن "حقبة الإرهاب التي مارسها "حزب الله" في لبنان والعالم، يجب أن تنتهي"، حسب زعمها.

وأكدت أورتاغوس التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بشراكتها مع الحكومة اللبنانية الجديدة، متعهدةً بدعم جهودها لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن واشنطن تعوّل على قيادة "رجال ذوي مصداقية والتزام لإنهاء الفساد ونفوذ "حزب الله".
برأيك... هل يحق لمورغان أورتاغوس مطالبة بيروت بمنع مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟
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