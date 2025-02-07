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https://sarabic.ae/20250207/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-مواقع-متعددة-في-منطقة-سريج-بالبقاع-شرقي-لبنان-1097551584.html
غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع متعددة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع متعددة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع مختلفة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T01:10+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات بالصواريخ الموجهة على منطقة جردية بين الخريبه وحورتعلا وبريتال في سريج بسلسلة البقاع الشرقية شرقي لبنان.من جانب آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "وبتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة داخل الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين يحتويان على أسلحة تابعة لحزب الله، والتي كانت تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار".وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي، "يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة من جانب منظمة حزب الله الإرهابية لإعادة بناء قواتها، وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".والثلاثاء الماضي، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على اعتداءات إسرائيل المتكررة على أراضي الجنوب.وجاء في بيان الوزارة: "قدمنا بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701".وأوضح البيان أن" الشكوى فندت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني".ولفت إلى أن" الشكوى وثقت الاعتداءات الإسرائيلية على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124، و استهداف الجيش الإسرائيلي لدوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها 5 علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية".وأكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي.ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها، كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.هذا وبحسب الاتفاق المعلن سابقاً، انتهت مدة ال60 يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى، ولكن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن استمرار العمل بوقف إطلاق النار حتى تاريخ 18 نوفمبر/ شباط الحالي.
https://sarabic.ae/20250207/نتنياهو-غيرنا-وجه-الشرق-الأوسط-وإقامة-دولة-فلسطينية-أمر-مستحيل--1097551405.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع متعددة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان

01:10 GMT 07.02.2025
© AP Photo / Leo Correaمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع مختلفة في منطقة سريج بالبقاع شرقي لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وأفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات بالصواريخ الموجهة على منطقة جردية بين الخريبه وحورتعلا وبريتال في سريج بسلسلة البقاع الشرقية شرقي لبنان.
وأوضح أن" الغارات استهدفت مناطق حومين وسريج والنبي شيت وجرود بريتال". لافتًا إلى أنها "المرة الثانية التي يستهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في البقاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار".
من جانب آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "وبتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة داخل الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين يحتويان على أسلحة تابعة لحزب الله، والتي كانت تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي، "يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة من جانب منظمة حزب الله الإرهابية لإعادة بناء قواتها، وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".
والثلاثاء الماضي، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على اعتداءات إسرائيل المتكررة على أراضي الجنوب.
وجاء في بيان الوزارة: "قدمنا بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701".
وأوضح البيان أن" الشكوى فندت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني".
ولفت إلى أن" الشكوى وثقت الاعتداءات الإسرائيلية على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124، و استهداف الجيش الإسرائيلي لدوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها 5 علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية".
وأكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها، كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
هذا وبحسب الاتفاق المعلن سابقاً، انتهت مدة ال60 يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى، ولكن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن استمرار العمل بوقف إطلاق النار حتى تاريخ 18 نوفمبر/ شباط الحالي.
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