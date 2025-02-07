https://sarabic.ae/20250207/مجلس-الأعيان-بالأردن-يحذر-أمريكا-إذا-عمت-الفوضى-في-بلدنا-فستعم-بكل-المنطقة-1097572024.html

مجلس الأعيان بالأردن يحذر أمريكا: إذا عمت الفوضى في بلدنا فستعم بكل المنطقة

مجلس الأعيان بالأردن يحذر أمريكا: إذا عمت الفوضى في بلدنا فستعم بكل المنطقة

سبوتنيك عربي

أكّد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتبر "عمود الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "أي فوضى قد تُصيبه ستؤثر على المنطقة... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T16:45+0000

2025-02-07T16:45+0000

2025-02-07T16:45+0000

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وأوضح الفايز، في حديثه لقناة "المملكة"، أن "الأردن، واجه في الماضي تحديات كبيرة، لكنه تجاوزها بقوة وثبات، معتمدًا على عوامل رئيسية أهمها أمنه واستقراره"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية الأردنية تتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق التوازن، حيث نجح جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال علاقاته الإقليمية والدولية، في تجنيب الأردن العديد من المخاطر".وأكّد الفايز أن "قادة الدول العربية يدعمون جهود ملك الأردن عبد الله الثاني، في الدفع نحو تحقيق حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "الموقف العربي ثابت وراسخ في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين".وأشار المسؤول الأردني إلى أن "الوقفات والمسيرات التي شهدتها مختلف مناطق الأردن اليوم، تُعد دليلًا واضحًا على وقوف الشعب الأردني صفًا واحدًا خلف قيادته"، مؤكدًا أن "القوة الداخلية للشعب الأردني تظهر جليًا في دعمه لقرارات جلالة الملك الرافضة لدعوات تهجير الفلسطينيين".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هذه الاتصالات تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية".وشملت الاتصالات وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.كما تم الاتفاق على ضرورة السعي نحو حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.واستعرض الوزير عبد العاطي، جهود مصر لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده، ونفاذ المساعدات الإنسانية والمساعي لإعادة الإعمار، كما تم الاتفاق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.

https://sarabic.ae/20250205/غير-مصر-والأردن-تقرير-يكشف-عن-مناطق-أخرى-يفكر-ترامب-في-تهجير-سكان-غزة-إليها-1097518144.html

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