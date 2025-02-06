https://sarabic.ae/20250206/وزير-أردني-سابق-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-لقاء-الملك-الأردني-وترامب-في-ظل-أزمة-تهجير-الفلسطينيين-1097542731.html

وزير أردني سابق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية لقاء الملك الأردني وترامب في ظل أزمة تهجير الفلسطينيين

وزير أردني سابق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية لقاء الملك الأردني وترامب في ظل أزمة تهجير الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية، وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق، بأن زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، المرتقبة إلى أمريكا، ولقاء... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T16:33+0000

2025-02-06T16:33+0000

2025-02-06T16:33+0000

تهجير

دونالد ترامب

قطاع غزة

أخبار الأردن

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وأضاف المشاقبة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تهجير الفلسطينيين، التي طرحها ترامب، تضر بالأمن القومي المصري والأردني، وكذلك تؤثر على ديمغرافيا السكان، خاصة في الأردن، حيث أن 50% من السكان أصولهم فلسطينية".وأكد أن "الأردن يرفض عملية تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ويرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967"، مؤكدًا أن "غزة جزء من الأراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية، ولا يمكن القبول بتهجير السكان على حساب الشعوب العربية، وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأشار إلى أهمية الرفض الدولي والعربي لمشروع ترامب، حيث أعلنت الكثير من الدول في مقدمتها روسيا، ودول أوروبية وعربية وإسلامية، وكذلك نواب من داخل الكونغرس الأمريكي، رفض تسوية القضية على مبدأ التهجير.وأوضح المشاقبة أن "أهمية زيارة العاهل الأردني لترامب، تأتي في ضوء هذه الأحداث الخطيرة، والجو السياسي العام، حيث يسعى الملك الأردني لطرح بدائل عملية أخرى، لا تقوم على مبدأ احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه كما طالب ترامب".ويرى الوزير الأردني السابق أن "هناك تحالفا وشراكة استراتيجية ما بين أمريكا والأردن، لكنها لا تعني طرح حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو فلسطين"، مؤكدًا أن "الملك عبد الله الثاني، يسعى من خلال الزيارة لإيجاد بدائل عملية تتعلق بالتوافق وإقامة سلام دائم، عبر الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد شدد على "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له".وأضاف: "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدًا أن "حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-الأردني-يجدد-رفض-فكرة-الوطن-البديل-وتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097193982.html

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