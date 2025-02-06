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https://sarabic.ae/20250206/وزير-أردني-سابق-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-لقاء-الملك-الأردني-وترامب-في-ظل-أزمة-تهجير-الفلسطينيين-1097542731.html
وزير أردني سابق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية لقاء الملك الأردني وترامب في ظل أزمة تهجير الفلسطينيين
وزير أردني سابق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية لقاء الملك الأردني وترامب في ظل أزمة تهجير الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية، وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق، بأن زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، المرتقبة إلى أمريكا، ولقاء... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T16:33+0000
2025-02-06T16:33+0000
تهجير
دونالد ترامب
قطاع غزة
أخبار الأردن
حصري
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وأضاف المشاقبة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تهجير الفلسطينيين، التي طرحها ترامب، تضر بالأمن القومي المصري والأردني، وكذلك تؤثر على ديمغرافيا السكان، خاصة في الأردن، حيث أن 50% من السكان أصولهم فلسطينية".وأكد أن "الأردن يرفض عملية تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ويرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967"، مؤكدًا أن "غزة جزء من الأراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية، ولا يمكن القبول بتهجير السكان على حساب الشعوب العربية، وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأشار إلى أهمية الرفض الدولي والعربي لمشروع ترامب، حيث أعلنت الكثير من الدول في مقدمتها روسيا، ودول أوروبية وعربية وإسلامية، وكذلك نواب من داخل الكونغرس الأمريكي، رفض تسوية القضية على مبدأ التهجير.وأوضح المشاقبة أن "أهمية زيارة العاهل الأردني لترامب، تأتي في ضوء هذه الأحداث الخطيرة، والجو السياسي العام، حيث يسعى الملك الأردني لطرح بدائل عملية أخرى، لا تقوم على مبدأ احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه كما طالب ترامب".ويرى الوزير الأردني السابق أن "هناك تحالفا وشراكة استراتيجية ما بين أمريكا والأردن، لكنها لا تعني طرح حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو فلسطين"، مؤكدًا أن "الملك عبد الله الثاني، يسعى من خلال الزيارة لإيجاد بدائل عملية تتعلق بالتوافق وإقامة سلام دائم، عبر الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد شدد على "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له".وأضاف: "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدًا أن "حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-الأردني-يجدد-رفض-فكرة-الوطن-البديل-وتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097193982.html
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تهجير, دونالد ترامب, قطاع غزة, أخبار الأردن, حصري
تهجير, دونالد ترامب, قطاع غزة, أخبار الأردن, حصري

وزير أردني سابق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية لقاء الملك الأردني وترامب في ظل أزمة تهجير الفلسطينيين

16:33 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Michael Sohnالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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حصري
صرح الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية، وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق، بأن زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، المرتقبة إلى أمريكا، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحمل الكثير من الرسائل، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين.
وأضاف المشاقبة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية تهجير الفلسطينيين، التي طرحها ترامب، تضر بالأمن القومي المصري والأردني، وكذلك تؤثر على ديمغرافيا السكان، خاصة في الأردن، حيث أن 50% من السكان أصولهم فلسطينية".
وأكد أن "الأردن يرفض عملية تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ويرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967"، مؤكدًا أن "غزة جزء من الأراضي الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية، ولا يمكن القبول بتهجير السكان على حساب الشعوب العربية، وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أهمية الرفض الدولي والعربي لمشروع ترامب، حيث أعلنت الكثير من الدول في مقدمتها روسيا، ودول أوروبية وعربية وإسلامية، وكذلك نواب من داخل الكونغرس الأمريكي، رفض تسوية القضية على مبدأ التهجير.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية الأردني يجدد رفض فكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
27 يناير, 08:26 GMT
وأوضح المشاقبة أن "أهمية زيارة العاهل الأردني لترامب، تأتي في ضوء هذه الأحداث الخطيرة، والجو السياسي العام، حيث يسعى الملك الأردني لطرح بدائل عملية أخرى، لا تقوم على مبدأ احتلال قطاع غزة، وتهجير سكانه كما طالب ترامب".
ويرى الوزير الأردني السابق أن "هناك تحالفا وشراكة استراتيجية ما بين أمريكا والأردن، لكنها لا تعني طرح حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن أو فلسطين"، مؤكدًا أن "الملك عبد الله الثاني، يسعى من خلال الزيارة لإيجاد بدائل عملية تتعلق بالتوافق وإقامة سلام دائم، عبر الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأنهى حديثه، قائلًا: "إذا أراد ترامب السلام في المنطقة، وعلاقات اقتصادية آمنة، عليه أن يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد شدد على "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له".
وأضاف: "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدًا أن "حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني".

وشدد الصفدي على أن "الأردن يقدم كل الدعم الممكن للأشقاء ما قبل العدوان على غزة، ونحن مستمرون في دعم أهلنا بحقهم في العيش على أرضهم بحرية وبما يحفظ حقوقهم".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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