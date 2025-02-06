https://sarabic.ae/20250206/أبو-الغيط-ورئيس-الوزراء-الفلسطيني-يؤكدان-رفض-التهجير-ويدعوان-لدعم-صمود-الشعب-الفلسطيني-1097540959.html

أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لدعم صمود الشعب الفلسطيني

أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لدعم صمود الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T15:26+0000

2025-02-06T15:26+0000

2025-02-06T15:26+0000

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وتناولت المباحثات التي جرت، اليوم الخميس، بحسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة، والتي تشمل تأمين مقومات الحياة وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه كمرحلةٍ أساسية، وتشملُ العمل على الإدخال العاجل والكافي للمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وإدخال عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أو البيوت مسبقة الصنع، وتزويدها بالماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي.كما أوضح مصطفى أن خطة حكومته تشمل "إدخال المستشفيات الميدانية أو المتنقلة وتأمين المأوى لسكان قطاع غزة، حيث تعتبرُ هذه الخطة ردًا طبيعيًا على كل ما يجري الحديث عنه من محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه".واتفق رئيس الوزراء الفلسطيني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على "الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه، وأن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يتطلب توفيرَ المتطلبات الأساسيّة لصمود الشعب على أرضه".كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على "دور جامعة الدول العربية تجاه دعم خطة الحكومة الفلسطينية بإغاثة قطاع غزة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والدول العربية الشقيقة، باعتبار ذلك أساساً لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".كما أكد مصطفى رفضَه القاطع للتهجير وأن "الأرض الفلسطينية ملكُ الشعب الفلسطيني، ولن يرحل أو يغادر إلى مكانٍ آخر، وأنّه يجب على الجامعة والدول الأعضاء دعم توفير أسس ومقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250131/الجامعة-العربية-ترد-على-دعوة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة-1097361697.html

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