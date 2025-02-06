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أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لدعم صمود الشعب الفلسطيني
أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لدعم صمود الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:26+0000
2025-02-06T15:26+0000
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وتناولت المباحثات التي جرت، اليوم الخميس، بحسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة، والتي تشمل تأمين مقومات الحياة وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه كمرحلةٍ أساسية، وتشملُ العمل على الإدخال العاجل والكافي للمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وإدخال عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أو البيوت مسبقة الصنع، وتزويدها بالماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي.كما أوضح مصطفى أن خطة حكومته تشمل "إدخال المستشفيات الميدانية أو المتنقلة وتأمين المأوى لسكان قطاع غزة، حيث تعتبرُ هذه الخطة ردًا طبيعيًا على كل ما يجري الحديث عنه من محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه".واتفق رئيس الوزراء الفلسطيني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على "الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه، وأن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يتطلب توفيرَ المتطلبات الأساسيّة لصمود الشعب على أرضه".كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على "دور جامعة الدول العربية تجاه دعم خطة الحكومة الفلسطينية بإغاثة قطاع غزة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والدول العربية الشقيقة، باعتبار ذلك أساساً لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".كما أكد مصطفى رفضَه القاطع للتهجير وأن "الأرض الفلسطينية ملكُ الشعب الفلسطيني، ولن يرحل أو يغادر إلى مكانٍ آخر، وأنّه يجب على الجامعة والدول الأعضاء دعم توفير أسس ومقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250131/الجامعة-العربية-ترد-على-دعوة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة-1097361697.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, جامعة الدول العربية

أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان رفض التهجير ويدعوان لدعم صمود الشعب الفلسطيني

15:26 GMT 06.02.2025
© Photo / Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriatesالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Photo / Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.
وتناولت المباحثات التي جرت، اليوم الخميس، بحسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة، والتي تشمل تأمين مقومات الحياة وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه كمرحلةٍ أساسية، وتشملُ العمل على الإدخال العاجل والكافي للمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وإدخال عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أو البيوت مسبقة الصنع، وتزويدها بالماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي.
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كما أوضح مصطفى أن خطة حكومته تشمل "إدخال المستشفيات الميدانية أو المتنقلة وتأمين المأوى لسكان قطاع غزة، حيث تعتبرُ هذه الخطة ردًا طبيعيًا على كل ما يجري الحديث عنه من محاولات يائسة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه".
واتفق رئيس الوزراء الفلسطيني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على "الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه، وأن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يتطلب توفيرَ المتطلبات الأساسيّة لصمود الشعب على أرضه".
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على "دور جامعة الدول العربية تجاه دعم خطة الحكومة الفلسطينية بإغاثة قطاع غزة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والدول العربية الشقيقة، باعتبار ذلك أساساً لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
© Photo / Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriatesالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
© Photo / Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
كما أكد مصطفى رفضَه القاطع للتهجير وأن "الأرض الفلسطينية ملكُ الشعب الفلسطيني، ولن يرحل أو يغادر إلى مكانٍ آخر، وأنّه يجب على الجامعة والدول الأعضاء دعم توفير أسس ومقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".

كذلك عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني عن "ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ودعمها سياسياً ومالياً إلى جانب المواقف السياسية الداعمة من الدول العربية الشقيقة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات سابقة، إن الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
يشار إلى أن مصر والأردن، أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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