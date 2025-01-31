https://sarabic.ae/20250131/الجامعة-العربية-ترد-على-دعوة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة-1097361697.html

الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة

الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة

سبوتنيك عربي

علق الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت دهوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال أهل غزة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T20:02+0000

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2025-01-31T20:02+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن زكي قوله إن "موقفنا ثابت تجاه تهجير سكان غزة، الموقف العربي متماسك في رفض تهجير الفلسطينيين"، وتابع "كنا نود أن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضاً بشأن غزة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير أردنية أنه سيتم عقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.ومن المتوقع أن يناقش الوزراء العرب تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب دعم وكالة "أونروا"، وتمكينها من أداء مهامها.يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".

https://sarabic.ae/20250131/قيادية-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-التهجير-تعبر-عن-السياسة-الأمريكية-المنحازة-1097360334.html

https://sarabic.ae/20250131/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-العملة-الموحدة-لـبريكس-1097344414.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, غزة, قطاع غزة