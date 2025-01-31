الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:46 GMT
9 د
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خبير: على الشرع بناء دولة حقيقية
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العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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18:33 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
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https://sarabic.ae/20250131/الجامعة-العربية-ترد-على-دعوة-ترامب-لتهجير-سكان-غزة-1097361697.html
الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة
الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة
سبوتنيك عربي
علق الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت دهوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال أهل غزة... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T20:02+0000
2025-01-31T20:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
جامعة الدول العربية
غزة
قطاع غزة
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ونقلت قناة "العربية" عن زكي قوله إن "موقفنا ثابت تجاه تهجير سكان غزة، الموقف العربي متماسك في رفض تهجير الفلسطينيين"، وتابع "كنا نود أن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضاً بشأن غزة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير أردنية أنه سيتم عقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.ومن المتوقع أن يناقش الوزراء العرب تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب دعم وكالة "أونروا"، وتمكينها من أداء مهامها.يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".
https://sarabic.ae/20250131/قيادية-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-التهجير-تعبر-عن-السياسة-الأمريكية-المنحازة-1097360334.html
https://sarabic.ae/20250131/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-العملة-الموحدة-لـبريكس-1097344414.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, غزة, قطاع غزة

الجامعة العربية ترد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة

20:02 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Mohamed. Hamidaالاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بناء على طلب من أوكرانيا
الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بناء على طلب من أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Mohamed. Hamida
تابعنا عبر
علق الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت دهوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال أهل غزة وتهجيرهم من ديارهم.
ونقلت قناة "العربية" عن زكي قوله إن "موقفنا ثابت تجاه تهجير سكان غزة، الموقف العربي متماسك في رفض تهجير الفلسطينيين"، وتابع "كنا نود أن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضاً بشأن غزة".
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أردنية أنه سيتم عقد في العاصمة المصرية القاهرة، غدا السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
قيادية بحركة "فتح" لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن التهجير تعبر عن السياسة الأمريكية المنحازة
18:36 GMT
وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء العرب تطورات الوضع في المنطقة، مع التركيز على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب دعم وكالة "أونروا"، وتمكينها من أداء مهامها.
يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
الكرملين يعلق على تصريحات ترامب بشأن العملة الموحدة لـ"بريكس"
10:19 GMT
وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من أول أمس الأربعاء، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".
وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".
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