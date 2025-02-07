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مختبر قاتل في دولة أفريقية و"الصحة العالمية" تتدخل لمنع كارثة بيولوجية
مختبر قاتل في دولة أفريقية و"الصحة العالمية" تتدخل لمنع كارثة بيولوجية
سبوتنيك عربي
برزت مخاوف من كارثة بيولوجية محتملة إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مختبر بيولوجي في مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تخزّن سلالات فيروسات خطيرة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T12:35+0000
2025-02-07T13:01+0000
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جنيف - سبوتنيك. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوريما هاما سامبو، اليوم الجمعة، إنه تأمين الوقود للمختبر البيولوجي.وأضاف رداً على سؤال بهذا الصدد، من وكالة "سبوتنيك" في جنيف، أن انقطاع التيار الكهربائي أثار مخاوف من تسرب فيروسات خطيرة.يأتي هذا التدخل بعد تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مخاطر تسرب الفيروسات نتيجة انقطاع الكهرباء، في ظل تصاعد الصراع بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطروا على شرقي البلاد.وتعتبر موسكو أن إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في النزاع، كما تدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية واستئناف عملية التفاوض في إطار صيغ حفظ السلام الإقليمية القائمة.
https://sarabic.ae/20250130/تهديد-فيروسي-خطير-من-مختبرات-الكونغو-والكشف-عن-الممول-1097309368.html
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الكونغو, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكونغو, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مختبر قاتل في دولة أفريقية و"الصحة العالمية" تتدخل لمنع كارثة بيولوجية

12:35 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 07.02.2025)
© AP Photoمختبر حيوي
مختبر حيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
برزت مخاوف من كارثة بيولوجية محتملة إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مختبر بيولوجي في مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تخزّن سلالات فيروسات خطيرة.
جنيف - سبوتنيك. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوريما هاما سامبو، اليوم الجمعة، إنه تأمين الوقود للمختبر البيولوجي.
وأضاف رداً على سؤال بهذا الصدد، من وكالة "سبوتنيك" في جنيف، أن انقطاع التيار الكهربائي أثار مخاوف من تسرب فيروسات خطيرة.
طبيب يحمل أنبوب عينة دم اختبار فيروس الإيبولا على خلفية أنابيب الاختبار الطبية مع التحاليل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
تهديد فيروسي خطير من مختبرات الكونغو... والكشف عن الممول
30 يناير, 11:52 GMT
وأكد سامبو أن الغرف التي تحتوي على سلالات فيروسية مثل إيبولا، وماربورغ، وجدري القرود، وكوفيد-19 أُغلقت تلقائياً، مؤكداً عدم وجود خطر حالي للتسرب، وأن المختبر أصبح آمنا.
يأتي هذا التدخل بعد تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مخاطر تسرب الفيروسات نتيجة انقطاع الكهرباء، في ظل تصاعد الصراع بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطروا على شرقي البلاد.
وتعتبر موسكو أن إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في النزاع، كما تدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية واستئناف عملية التفاوض في إطار صيغ حفظ السلام الإقليمية القائمة.
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