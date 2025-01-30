https://sarabic.ae/20250130/تهديد-فيروسي-خطير-من-مختبرات-الكونغو-والكشف-عن-الممول-1097309368.html
تهديد فيروسي خطير من مختبرات الكونغو... والكشف عن الممول
تهديد فيروسي خطير من مختبرات الكونغو... والكشف عن الممول
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لهيئة "روس بوتريب نادزور" (حماية المستهلك الروسية)، بأن المختبر البيولوجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي تخشى اللجنة الدولية للصليب... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T11:52+0000
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2025-01-30T11:52+0000
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وجاء في بيان هيئة حماية المستهلك الروسية: "نشاط هذا المختبر يأتي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "ميريو" الفرنسية، ما يؤكد مرة أخرى النهج غير المسؤول للدول الغربية عند العمل مع مختلف فيروسات العدوى الخطيرة في دول أخرى، حيث تتم إقامة منشآت بيولوجية من دون بنية تحتية مناسبة وتخزن فيها عينات مسببات أمراض خطيرة دون أي رقابة".وأوضحت الهيئة الروسية أن "الأجسام البيولوجية الأمريكية تشكل أيضًا ما يصل إلى 80% من حوادث التلوث المختبرية المعروفة بأمراض خطيرة مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والجدري وفيروس الإيبولا".وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف، في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم أمس الأربعاء، إن "الهيئة تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية، وتدعو إلى الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات والتي قد تسبب عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".متظاهرون في الكونغو الديمقراطية يهاجمون سفارات أمريكا وفرنسا وبلجيكا... فيديوروسيا تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية لضمان حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
تهديد فيروسي خطير من مختبرات الكونغو... والكشف عن الممول
أفادت الخدمة الصحفية لهيئة "روس بوتريب نادزور" (حماية المستهلك الروسية)، بأن المختبر البيولوجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي تخشى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسرب فيروسات منه، يتم تمويله من قبل أمريكا ومؤسسة فرنسية، ما يثبت مرة أخرى عدم مسؤولية الدول الغربية عند العمل مع حالات عدوى خطيرة في دول ثالثة.
وجاء في بيان هيئة حماية المستهلك الروسية: "نشاط هذا المختبر يأتي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "ميريو" الفرنسية، ما يؤكد مرة أخرى النهج غير المسؤول للدول الغربية عند العمل مع مختلف فيروسات العدوى الخطيرة في دول أخرى، حيث تتم إقامة منشآت بيولوجية من دون بنية تحتية مناسبة وتخزن فيها عينات مسببات أمراض خطيرة دون أي رقابة".
وأكدت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه "حدث ما يقرب من نصف حالات تسرب مسببات الأمراض الخطيرة (7 من أصل 16) في القرن الـ21، من المختبرات البيولوجية الواقعة على أراضي الولايات المتحدة الامريكية".
وأوضحت الهيئة الروسية أن "الأجسام البيولوجية الأمريكية تشكل أيضًا ما يصل إلى 80% من حوادث التلوث المختبرية المعروفة بأمراض خطيرة مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والجدري وفيروس الإيبولا".
وفي وقت سابق، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خطر تسرب فيروسات من مختبر في مدينة غوما، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي.
وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف، في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم أمس الأربعاء، إن "الهيئة تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية، وتدعو إلى الحفاظ على العينات التي قد تتضرر جراء الاشتباكات والتي قد تسبب عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت السلالات البكتريولوجية التي تؤويها، بما في ذلك فيروس إيبولا".