https://sarabic.ae/20250207/مستشار-رئيس-تشاد-السابق-يمكننا-الاستفادة-من-الشراكة-مع-روسيا-في-مجالات-عدة-1097572718.html

مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة

مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة التشادية تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ شهدت الحكومة الجديدة خروج أحد أبرز وجوه الدبلوماسية... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T17:32+0000

2025-02-07T17:32+0000

2025-02-07T17:32+0000

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وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تطلعات الشارع الداخلية، وكذلك البدء في تنويع الشراكات مع دول العالم، خاصة بعد إنهاء تواجد القوات الفرنسية في البلاد، بإلغاء الاتفاقيات السابقة.من ناحيته، قال مستشار رئيس الجمهورية السابق في تشاد، حسين مسار، إن "أولوية الحكومة المرتقبة تتمثل في تنفيذ البرنامج الرئاسي".ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تحظى بظهير شعبي، خاصة أنها تتضمن وزراء من 4 أحزاب سياسية، ما يساعدها بشكل كبير في تنفيذ البرامج الهامة".ولفت إلى أن "ما تبقى هو مجلس الشيوخ، وسيتم انتخابه نهاية الشهر الجاري، وهو ينتخب من الشخصيات التي لديها خبرات سابقة".ويرى أن "تشاد بعد رحيل القوات الفرنسية، أصبحت منفتحة على جميع الدول بما فيها روسيا، التي تربطها علاقات قوية مع تشاد".ولفت إلى أن "تشاد يمكنها الاستفادة من العديد من المجالات الروسية الرائدة، عسكريا واقتصاديا وفي مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة".وتتكون الحكومة الجديدة، برئاسة اللماي هالينا، من 27 وزيراً.ومنح الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو، الثقة لرئيس الحكومة، اللماي هالينا، بعد أن قدّم استقالته وحكومته يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتخاب البرلمان الرابع في تاريخ البلاد.

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