مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250207/مستشار-رئيس-تشاد-السابق-يمكننا-الاستفادة-من-الشراكة-مع-روسيا-في-مجالات-عدة-1097572718.html
مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة
مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة التشادية تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ شهدت الحكومة الجديدة خروج أحد أبرز وجوه الدبلوماسية... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T17:32+0000
2025-02-07T17:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار تشاد
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065151392_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c75ca37f25bfa9ba53294c445889a63.jpg
وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تطلعات الشارع الداخلية، وكذلك البدء في تنويع الشراكات مع دول العالم، خاصة بعد إنهاء تواجد القوات الفرنسية في البلاد، بإلغاء الاتفاقيات السابقة.من ناحيته، قال مستشار رئيس الجمهورية السابق في تشاد، حسين مسار، إن "أولوية الحكومة المرتقبة تتمثل في تنفيذ البرنامج الرئاسي".ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تحظى بظهير شعبي، خاصة أنها تتضمن وزراء من 4 أحزاب سياسية، ما يساعدها بشكل كبير في تنفيذ البرامج الهامة".ولفت إلى أن "ما تبقى هو مجلس الشيوخ، وسيتم انتخابه نهاية الشهر الجاري، وهو ينتخب من الشخصيات التي لديها خبرات سابقة".ويرى أن "تشاد بعد رحيل القوات الفرنسية، أصبحت منفتحة على جميع الدول بما فيها روسيا، التي تربطها علاقات قوية مع تشاد".ولفت إلى أن "تشاد يمكنها الاستفادة من العديد من المجالات الروسية الرائدة، عسكريا واقتصاديا وفي مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة".وتتكون الحكومة الجديدة، برئاسة اللماي هالينا، من 27 وزيراً.ومنح الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو، الثقة لرئيس الحكومة، اللماي هالينا، بعد أن قدّم استقالته وحكومته يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتخاب البرلمان الرابع في تاريخ البلاد.
https://sarabic.ae/20250115/نواب-البرلمان-الجديد-في-تشاد-يوضحون-لـسبوتنيك-أهم-الملفات-على-طاولة-المجلس-1096816231.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065151392_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_e9e415c5589092bcb849eb109009c835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم

مستشار رئيس تشاد السابق: يمكننا الاستفادة من الشراكة مع روسيا في مجالات عدة

17:32 GMT 07.02.2025
© ISSOUF SANOGOعلم تشاد
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© ISSOUF SANOGO
تابعنا عبر
حصري
أعلنت الرئاسة التشادية تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد تأكيد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ شهدت الحكومة الجديدة خروج أحد أبرز وجوه الدبلوماسية التشادية في الفترة الأخيرة وهو عبد الرحمن علام الله، حيث تولى حقيبة الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل.
وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تطلعات الشارع الداخلية، وكذلك البدء في تنويع الشراكات مع دول العالم، خاصة بعد إنهاء تواجد القوات الفرنسية في البلاد، بإلغاء الاتفاقيات السابقة.
من ناحيته، قال مستشار رئيس الجمهورية السابق في تشاد، حسين مسار، إن "أولوية الحكومة المرتقبة تتمثل في تنفيذ البرنامج الرئاسي".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الحكومة الجديدة التي شكلت بالأمس، ستعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق برنامج الرئيس".

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية تحظى بظهير شعبي، خاصة أنها تتضمن وزراء من 4 أحزاب سياسية، ما يساعدها بشكل كبير في تنفيذ البرامج الهامة".
ولفت إلى أن "ما تبقى هو مجلس الشيوخ، وسيتم انتخابه نهاية الشهر الجاري، وهو ينتخب من الشخصيات التي لديها خبرات سابقة".
ويرى أن "تشاد بعد رحيل القوات الفرنسية، أصبحت منفتحة على جميع الدول بما فيها روسيا، التي تربطها علاقات قوية مع تشاد".
ولفت إلى أن "تشاد يمكنها الاستفادة من العديد من المجالات الروسية الرائدة، عسكريا واقتصاديا وفي مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة".
الانتخابات تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
نواب البرلمان الجديد في تشاد يوضحون لـ"سبوتنيك" أهم الملفات على طاولة "المجلس"
15 يناير, 15:55 GMT
وتتكون الحكومة الجديدة، برئاسة اللماي هالينا، من 27 وزيراً.
ومنح الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو، الثقة لرئيس الحكومة، اللماي هالينا، بعد أن قدّم استقالته وحكومته يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتخاب البرلمان الرابع في تاريخ البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала