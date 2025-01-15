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نواب البرلمان الجديد في تشاد يوضحون لـ"سبوتنيك" أهم الملفات على طاولة "المجلس"
نواب البرلمان الجديد في تشاد يوضحون لـ"سبوتنيك" أهم الملفات على طاولة "المجلس"
سبوتنيك عربي
حصل الحزب الحاكم في تشاد على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية "البرلمان"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت 51.56 في المئة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد إن حزب الرئيس محمد إدريس ديبي (الحركة الوطنية للإنقاذ)، فاز بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن النتائج المعلنة هي أولية لحين الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.وفق نواب من الحزب الحاكم، فإن الرؤية الجديدة التي تنتهجها تشاد تقوم على معالجة العديد من الملفات الداخلية، بما فيها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وجودة العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن، وغيرها من الجوانب الحياتية.وعلى الصعيد الخارجي، يؤكد أعضاء البرلمان الجديد المنتخب حديثا، أن مراعاة مصالح تشاد وإقامة العلاقات على مبدأ احترام السيادة هو ما يعززه البرلمان ويدعمه بشكل قوي.قضايا راهنةمن ناحيته، قال عضو البرلمان التشادي المنتخب، محمد صالح أحمد خيار، إن البرلمان الجديد يعمل على تحقيق المشروعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي صوت على أساسه الشارع للرئيس محمد إدريس دبيبي.ملفات ذات أولويةوتابع أن العديد من الملفات تمثل أولوية للبرلمان الجديد تتمثل في توفير الخدمات الصحية والماء والكهرباء والتعليم، وكسب العيش الحلال عن طريق الزراعة والرعية ذات الفائدة بالنسبة للمواطن التشادي.ولفت إلى أن البرلمان سيعمل على تعزيز وخلق العلاقات المفيدة، مع جميع الشركاء لتحقيق مصالح مشتركة ذات منفعة للجميع في إطار السيادة الكاملة والعاملة ضمن إطار "الند للند"، دون استعلاء أو تبعية.في الإطار، قالت زينب بشير موسي، برلمانية منتخبة من حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" إن الملفات ذات الأولوية على طاولة البرلمان المقبل متعددة، وتأتي في المقدمة منها، ملفات الأمن والسلام والمساواة في جميع الأراضي الوطنية التشادية بصفة خاصة، وأفريقيا بصفة عامة.تنفيذ برامج الرئيسوأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي المنتخب يوم 6 مايو 2024، لديه برنامج يتضمن 12 مشروعا و100 خطة عمل، يسعى البرلمان لتنفيذها خلال فترة عمله.مشاركة انتخابية هامةوشهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت في 29 ديسمبر 2024، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع، أكثر من 4 ملايين ناخب مسجل من أصل 8 ملايين يحق لهم التصويت (وفق النسبة التي أعلنتها هيئة الانتخابات)، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.وضمت السجلات الانتخابية ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة في تشاد، بالإضافة لانتخاب ممثلين على مستوى المقاطعات والبلديات.تولي الرئيس ديبيوتعد تشاد، التي تصدر النفط والتي تضم نحو 18 مليون نسمة، من أفقر دول أفريقيا، ولم تشهد انتقالاً حراً وعادلاً للسلطة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار سوريا اليوم, غزة, أخبار تشاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار سوريا اليوم, غزة, أخبار تشاد

نواب البرلمان الجديد في تشاد يوضحون لـ"سبوتنيك" أهم الملفات على طاولة "المجلس"

15:55 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Moutaالانتخابات تشاد
الانتخابات تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mouta
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حصري
حصل الحزب الحاكم في تشاد على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية "البرلمان"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت 51.56 في المئة.
وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد إن حزب الرئيس محمد إدريس ديبي (الحركة الوطنية للإنقاذ)، فاز بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن النتائج المعلنة هي أولية لحين الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.
وفق نواب من الحزب الحاكم، فإن الرؤية الجديدة التي تنتهجها تشاد تقوم على معالجة العديد من الملفات الداخلية، بما فيها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وجودة العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن، وغيرها من الجوانب الحياتية.
وعلى الصعيد الخارجي، يؤكد أعضاء البرلمان الجديد المنتخب حديثا، أن مراعاة مصالح تشاد وإقامة العلاقات على مبدأ احترام السيادة هو ما يعززه البرلمان ويدعمه بشكل قوي.
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قضايا راهنة
من ناحيته، قال عضو البرلمان التشادي المنتخب، محمد صالح أحمد خيار، إن البرلمان الجديد يعمل على تحقيق المشروعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي صوت على أساسه الشارع للرئيس محمد إدريس دبيبي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القضايا الراهنة ذات الأولوية للشارع التشادي، تتمثل في التمتع بالسيادة الكاملة والعيش بكرامة، وتحقيق أقصى استفادة.
ملفات ذات أولوية
وتابع أن العديد من الملفات تمثل أولوية للبرلمان الجديد تتمثل في توفير الخدمات الصحية والماء والكهرباء والتعليم، وكسب العيش الحلال عن طريق الزراعة والرعية ذات الفائدة بالنسبة للمواطن التشادي.
ولفت إلى أن البرلمان سيعمل على تعزيز وخلق العلاقات المفيدة، مع جميع الشركاء لتحقيق مصالح مشتركة ذات منفعة للجميع في إطار السيادة الكاملة والعاملة ضمن إطار "الند للند"، دون استعلاء أو تبعية.
في الإطار، قالت زينب بشير موسي، برلمانية منتخبة من حزب "الحركة الوطنية للإنقاذ" إن الملفات ذات الأولوية على طاولة البرلمان المقبل متعددة، وتأتي في المقدمة منها، ملفات الأمن والسلام والمساواة في جميع الأراضي الوطنية التشادية بصفة خاصة، وأفريقيا بصفة عامة.
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تنفيذ برامج الرئيس
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي المنتخب يوم 6 مايو 2024، لديه برنامج يتضمن 12 مشروعا و100 خطة عمل، يسعى البرلمان لتنفيذها خلال فترة عمله.
وأوضحت أن الرؤية الجديدة لتشاد بشأن السياسة الخارجية، تقوم على مراعاة المصالح التشادية والمواطن التشادي، بحيث تقيم الدولة علاقتها مع جميع الأطراف والدول العربية وكذلك روسيا في إطار احترام القوانين والسيادة، وفق مبدأ "رابح-رابح"، والذي يضمن تنوع الشراكات ومراعاة مصالح تشاد في المقام الأول.
مشاركة انتخابية هامة
وشهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت في 29 ديسمبر 2024، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.
وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.
واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع، أكثر من 4 ملايين ناخب مسجل من أصل 8 ملايين يحق لهم التصويت (وفق النسبة التي أعلنتها هيئة الانتخابات)، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.
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30 ديسمبر 2024, 15:09 GMT
وضمت السجلات الانتخابية ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة في تشاد، بالإضافة لانتخاب ممثلين على مستوى المقاطعات والبلديات.
تولي الرئيس ديبي
وتولى ديبي السلطة، في عام 2021، بعد وفاة والده والرئيس لفترة طويلة إدريس ديبي إيتنو، الذي قضى 30 عامًا في الحكم، فيما قاطعت المعارضة الرئيسية انتخابات يوم الأحد (أمس)، بعدما اتهمت السلطات بعدم إشرافها على عملية انتخابية موثوقة.
وتعد تشاد، التي تصدر النفط والتي تضم نحو 18 مليون نسمة، من أفقر دول أفريقيا، ولم تشهد انتقالاً حراً وعادلاً للسلطة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.
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