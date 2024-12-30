https://sarabic.ae/20241230/-صناديق-الاقتراع-على-باب-القاعدة-الفرنسية-ومشاركة-ملحوظة-للمرأة-مشاهد-مغايرة-في-انتخابات-تشاد-1096339245.html

صناديق الاقتراع على باب "القاعدة الفرنسية" ومشاركة ملحوظة للمرأة.. مشاهد مغايرة في انتخابات تشاد

صناديق الاقتراع على باب "القاعدة الفرنسية" ومشاركة ملحوظة للمرأة.. مشاهد مغايرة في انتخابات تشاد

سبوتنيك عربي

شهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت بالأمس 29 ديسمبر، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T15:09+0000

2024-12-30T15:09+0000

2024-12-30T15:09+0000

أخبار تشاد

أخبار المغرب اليوم

شمال أفريقيا

غزة

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324136_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_af53b1e744f928d2d9216c533a7531bd.jpg

وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها بالأمس، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.وفتح 26 ألفا و617 مركز اقتراع أبوابه صباح الأحد لاستقبال ما يقرب من 8 ملايين ناخب مسجل، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.وضمت السجلات الانتخابية ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب لانتخاب 188 نائبا للجمعية الوطنية الجديدة في تشاد، بالإضافة لانتخاب ممثلين على مستوى المقاطعات والبلديات.في الإطار، قال مفوض لجنة حقوق الإنسان في تشاد، العابد مصطفى البشير، إن الإقبال والمشاركة في إقليم بركو بشمال البلاد، كان متوسطا، لكنه لوحظ مشاركة هامة للمرأة التشادية في الانتخابات البرلمانية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه العملية التنظيمية للانتخابات مقبولة، بالنظر للتجربة التشادية المتواضعة في الانتخابات.ولفت إلى وجود قصور في إعداد وتدريب العاملين بالوكالة الوطنية لتنظيم الانتخابات، مما أدى إلى العديد من الملاحظات أثناء سير العملية الانتخابية.وتابع " فيما يتعلق بانعكاسات هذه العملية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ونقلة نوعية في طريق الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى النظام الدستوري، وإن كان شكليا، لكن مع ذلك هناك حماس كبير من قبل المواطنين لدعم الرئيس، بسبب قراره الشجاع الذي طرد فيه القوات الفرنسية، في "مدينة فايا" ووضع أحد صناديق الاقتراع في باب القاعدة الفرنسية، التي أخليت تماما من الفرنسيين، ويديرها الآن الجيش التشادي، لاحظنا فرحة الناس بذلك إلى حد كبير".واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع ما يقرب من 8 ملايين ناخب مسجل، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.وأشاد رئيس الهيئة بالأجواء الإيجابية التي سادت الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرشحين قاموا بالتواصل المباشر مع الناخبين على مدار ثلاثة أسابيع، في محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت. وقال باتشيري: "لقد جرت الحملة الانتخابية في مختلف أنحاء تشاد دون أي حوادث أو مشاكل كبيرة، مما يعكس حيوية ديمقراطيتنا".المرتقب صدور النتائج الأولية بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2025، والنتائج النهائية بحلول 31 يناير 2025.

https://sarabic.ae/20241229/التشاديون-يدلون-بأصواتهم-في-الانتخابات-البرلمانية-بأكثر-من-26-ألف-مركز-اقتراع-1096314882.html

https://sarabic.ae/20241226/الانتخابات-التشريعية-في-تشاد-هل-تحقق-تطلعات-الشارع؟-1096219701.html

أخبار تشاد

أخبار المغرب اليوم

شمال أفريقيا

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تشاد, أخبار المغرب اليوم, شمال أفريقيا, غزة, أخبار سوريا اليوم