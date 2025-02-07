https://sarabic.ae/20250207/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-السابق-يكشف-التفاصيل-الدقيقة-لاغتيال-حسن-نصر-الله-1097563918.html

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال حسن نصر الله

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال حسن نصر الله

سبوتنيك عربي

كشف يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تفاصيل دقيقة حول العملية السرية التي كانت تهدف إلى اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لـ"حزب الله". 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T11:40+0000

2025-02-07T11:40+0000

2025-02-07T11:40+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيوقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرئيلي حينها هيرتسي هاليفي اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور الولايات المتحدة للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح أن تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".وأضاف: "سألتهم عن فرص النجاح في اغتياله، وكانت الإجابة 90%".وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.يذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2024، قُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد حزب الله في بيان رسمي وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.

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