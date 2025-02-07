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https://sarabic.ae/20250207/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-السابق-يكشف-التفاصيل-الدقيقة-لاغتيال-حسن-نصر-الله-1097563918.html
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال حسن نصر الله
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
كشف يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تفاصيل دقيقة حول العملية السرية التي كانت تهدف إلى اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لـ"حزب الله". 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T11:40+0000
2025-02-07T11:40+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيوقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرئيلي حينها هيرتسي هاليفي اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور الولايات المتحدة للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح أن تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".وأضاف: "سألتهم عن فرص النجاح في اغتياله، وكانت الإجابة 90%".وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.يذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2024، قُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد حزب الله في بيان رسمي وفاة نصر الله.وبحسب مصادر، فإن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
https://sarabic.ae/20250202/هل-ما-زال-حسن-نصر-الله-على-قيد-الحياة-أول-تعليق-من-أسرته-1097396126.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يكشف التفاصيل الدقيقة لاغتيال حسن نصر الله

11:40 GMT 07.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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كشف يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تفاصيل دقيقة حول العملية السرية التي كانت تهدف إلى اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لـ"حزب الله".
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء ذلك في أول مقابلة تلفزيونية منذ إقالته من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي
وقال غالانت إنه ورئيس الأركان الإسرئيلي حينها هيرتسي هاليفي اتصلا بنتنياهو الذي كان يزور الولايات المتحدة للحصول على إذن لشن الهجوم، وبعدما منح نتنياهو الضوء الأخضر، طلب منهما الانتظار حتى الانتهاء من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن تنفيذ العملية كان يوم جمعة، وفي يوم الأحد الذي سبقه، اجتمع مع رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقدما له خطة لاغتيال نصر الله".
زعيم الحزب اللبناني حزب الله السيد حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
هل ما زال حسن نصر الله على قيد الحياة.. أول تعليق من أسرته
2 فبراير, 08:36 GMT
وأضاف: "سألتهم عن فرص النجاح في اغتياله، وكانت الإجابة 90%".

وتابع: "سألتهم عن عدد أطنان المتفجرات التي سيسقطونها على نصر الله، وأخبروني 40 طنا، لذلك طلبت منهم أن يذهبوا للبديل الذي يبلغ 80 طنا، ومضاعفة الكمية للوصول إلى نسبة نجاح 99%".

وواصل: "قنابل زنتها 84 طنا سقطت، وغادر نصر الله من هذا العالم"، على حد تعبيره.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
حسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
23 أكتوبر 2024, 09:36 GMT
يذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2024، قُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن العملية، فيما أكد حزب الله في بيان رسمي وفاة نصر الله.
وبحسب مصادر، فإن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
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