https://sarabic.ae/20250208/انخفاض-مستوى-مخزونات-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-إلى-ما-دون-النصف-1097580863.html

انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف

انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف

سبوتنيك عربي

انخفضت مستويات مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي، إلى أقل من 50%، أي أقل بأكثر من 18 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لبيانات من جمعية البنية التحتية للغاز في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T06:52+0000

2025-02-08T06:52+0000

2025-02-08T06:52+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_049821771a46c72b5bc52f312219932d.jpg

وامتلأت مرافق التخزين الأوروبية بنسبة 49.99%، اعتبارا من ليلة 6 فبراير/ شباط (والذي انتهى في صباح 7 فبراير).وحسب البيانات، "هذا أقل بنسبة 18.2 نقطة مئوية عن نفس التاريخ من العام الماضي، ومنذ بداية موسم سحب الغاز من منشآت التخزين، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض مستوى التعبئة بنسبة 45.2 نقطة مئوية حتى اليوم".وأشار خبراء معهد "الطاقة والمالية"، إلى أنه في الفترة من فبراير إلى مارس/ آذار، اعتمادًا على الطقس، سيتم استهلاك، ما بين 12 إلى 20 مليار متر مكعب أخرى من الاحتياطيات.واعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان، يجب أن يتراوح مستوى التخزين من 34% إلى 42% (في عام 2024 كان 61%)، حسبما ذكرته الجمعية.صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسيةحفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار

https://sarabic.ae/20250201/أزمة-غاز-أوروبية-3-دول-تعجز-عن-ملء-خزاناتها-لأول-مرة-1097368299.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي