https://sarabic.ae/20250208/انخفاض-مستوى-مخزونات-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-إلى-ما-دون-النصف-1097580863.html
انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف
انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف
سبوتنيك عربي
انخفضت مستويات مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي، إلى أقل من 50%، أي أقل بأكثر من 18 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لبيانات من جمعية البنية التحتية للغاز في... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T06:52+0000
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اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وامتلأت مرافق التخزين الأوروبية بنسبة 49.99%، اعتبارا من ليلة 6 فبراير/ شباط (والذي انتهى في صباح 7 فبراير).وحسب البيانات، "هذا أقل بنسبة 18.2 نقطة مئوية عن نفس التاريخ من العام الماضي، ومنذ بداية موسم سحب الغاز من منشآت التخزين، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض مستوى التعبئة بنسبة 45.2 نقطة مئوية حتى اليوم".وأشار خبراء معهد "الطاقة والمالية"، إلى أنه في الفترة من فبراير إلى مارس/ آذار، اعتمادًا على الطقس، سيتم استهلاك، ما بين 12 إلى 20 مليار متر مكعب أخرى من الاحتياطيات.واعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان، يجب أن يتراوح مستوى التخزين من 34% إلى 42% (في عام 2024 كان 61%)، حسبما ذكرته الجمعية.صحيفة غربية: دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إمدادات الغاز الروسيةحفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار
https://sarabic.ae/20250201/أزمة-غاز-أوروبية-3-دول-تعجز-عن-ملء-خزاناتها-لأول-مرة-1097368299.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
انخفاض مستوى مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون النصف
انخفضت مستويات مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي، إلى أقل من 50%، أي أقل بأكثر من 18 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لبيانات من جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا.
وامتلأت مرافق التخزين الأوروبية بنسبة 49.99%، اعتبارا من ليلة 6 فبراير/ شباط (والذي انتهى في صباح 7 فبراير).
وحسب البيانات، "هذا أقل بنسبة 18.2 نقطة مئوية عن نفس التاريخ من العام الماضي، ومنذ بداية موسم سحب الغاز من منشآت التخزين، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض مستوى التعبئة بنسبة 45.2 نقطة مئوية حتى اليوم".
ويبلغ إجمالي حجم الغاز المخزن الآن نحو 55.7 مليار متر مكعب، وهذا أقل بنحو 19.9 مليار متر مكعب عن العام الماضي.
وأشار خبراء معهد "الطاقة والمالية"، إلى أنه في الفترة من فبراير إلى مارس/ آذار، اعتمادًا على الطقس، سيتم استهلاك، ما بين 12 إلى 20 مليار متر مكعب أخرى من الاحتياطيات.
واعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان، يجب أن يتراوح مستوى التخزين من 34% إلى 42% (في عام 2024 كان 61%)، حسبما ذكرته الجمعية.