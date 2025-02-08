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خامنئي يستقبل رئيس "حماس" وأعضاء مجلس قيادة الحركة في طهران... صور
خامنئي يستقبل رئيس "حماس" وأعضاء مجلس قيادة الحركة في طهران... صور
سبوتنيك عربي
استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، رئيس حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية وأعضاء مجلس قيادة الحركة، في العاصمة الإيرانية طهران. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
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يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات متزايدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.وأضاف: "لقد تغلبتم على أمريكا والكيان الصهيوني ومنعتوهم من الوصول إلى أهدافهم"، حسب تعبيره.ومن المتوقع أن يبحث وفد "حماس" في طهران آخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، على الصعيد الإقليمي والدولي.جاء الاجتماع تزامنا مع تسليم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق التبادل مع إسرائيل.وطالب الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في كلمة لهم الحكومة الإسرائيلية بإتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تنتهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهر.يشار إلى أن خامنئي دائما ما يؤكد موقف إيران الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية "تعزيز صمود المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". كما يشيد بالدور الذي تلعبه حماس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مواجهة الاحتلال تتطلب وحدة الصف الفلسطيني وتضامن قوى المقاومة.
https://sarabic.ae/20250207/خامنئي-التفاوض-مع-أمريكا-لا-جدوى-له-وسنرد-على-أي-تهديد-دون-تردد-1097560794.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
خامنئي يستقبل رئيس "حماس" وأعضاء مجلس قيادة الحركة في طهران... صور
استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، رئيس حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية وأعضاء مجلس قيادة الحركة، في العاصمة الإيرانية طهران.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات متزايدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال خامنئي لدى استقباله قادة "حماس": "انتصار غزة كان انتصارا على الولايات المتحدة"، مؤكدا أن التهديدات الأمريكية لبلاده لن توثر أبدا على الشعب والمسؤولين في إيران.
وأضاف: "لقد تغلبتم على أمريكا والكيان الصهيوني ومنعتوهم من الوصول إلى أهدافهم"، حسب تعبيره.
ومن المتوقع أن يبحث وفد "حماس" في طهران آخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية، على الصعيد الإقليمي والدولي.
جاء الاجتماع تزامنا مع تسليم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 محتجزين إسرائيليين
في إطار اتفاق التبادل مع إسرائيل.
وطالب الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في كلمة لهم الحكومة الإسرائيلية بإتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تنتهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهر.
يشار إلى أن خامنئي دائما ما يؤكد موقف إيران الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية "تعزيز صمود المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". كما يشيد بالدور الذي تلعبه حماس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مواجهة الاحتلال تتطلب وحدة الصف الفلسطيني وتضامن قوى المقاومة.