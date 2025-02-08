https://sarabic.ae/20250208/روسيا-تدين-بشدة-هجمات-كييف-على-مكييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097595495.html
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين بشدة قصف القوات المسلحة لمدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتعتبره... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T16:07+0000
2025-02-08T16:07+0000
2025-02-08T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088465856_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_7702716f906e37c834a4b057115392d8.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي. إن القيمين الغربيين على نظام كييف متورطون بشكل مباشر في تنظيمه، ويحرضون بانتظام السلطات في أوكرانيا اليوم على ارتكاب جرائم دموية. وتقع المسؤولية عنه، إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين، على عاتق الدوائر القيادية في الدول الغربية، التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".وشددت زاخاروفا على أن "الصمت ردا على همجية الأوكرونازيين هو بمثابة التواطؤ في أفعالهم الدموية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250208/لقطات-لطائرات-روسية-مسيرة-تفترس-عناصر-وآليات-كييف-خلال-تحرير-دزيرجينسك-فيديو-1097593796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088465856_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_86a03a5441bacc47141ddd3aceb4b99a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين بشدة قصف القوات المسلحة لمدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتعتبره عملاً إرهابياً إجرامياً تتحمل مسؤوليته أيضاً سلطات الدول الغربية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي. إن القيمين الغربيين على نظام كييف متورطون بشكل مباشر في تنظيمه، ويحرضون بانتظام السلطات في أوكرانيا اليوم على ارتكاب جرائم دموية. وتقع المسؤولية عنه، إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين، على عاتق الدوائر القيادية في الدول الغربية، التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".
وأضافت أن روسيا تدعو جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة إلى إدانة ما حدث.
وشددت زاخاروفا على أن "الصمت ردا على همجية الأوكرونازيين هو بمثابة التواطؤ في أفعالهم الدموية".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.