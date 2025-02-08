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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/روسيا-تدين-بشدة-هجمات-كييف-على-مكييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097595495.html
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين بشدة قصف القوات المسلحة لمدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتعتبره... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T16:07+0000
2025-02-08T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي. إن القيمين الغربيين على نظام كييف متورطون بشكل مباشر في تنظيمه، ويحرضون بانتظام السلطات في أوكرانيا اليوم على ارتكاب جرائم دموية. وتقع المسؤولية عنه، إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين، على عاتق الدوائر القيادية في الدول الغربية، التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".وشددت زاخاروفا على أن "الصمت ردا على همجية الأوكرونازيين هو بمثابة التواطؤ في أفعالهم الدموية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250208/لقطات-لطائرات-روسية-مسيرة-تفترس-عناصر-وآليات-كييف-خلال-تحرير-دزيرجينسك-فيديو-1097593796.html
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روسيا
روسيا

روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

16:07 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين بشدة قصف القوات المسلحة لمدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الديمقراطية، وتعتبره عملاً إرهابياً إجرامياً تتحمل مسؤوليته أيضاً سلطات الدول الغربية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي. إن القيمين الغربيين على نظام كييف متورطون بشكل مباشر في تنظيمه، ويحرضون بانتظام السلطات في أوكرانيا اليوم على ارتكاب جرائم دموية. وتقع المسؤولية عنه، إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين، على عاتق الدوائر القيادية في الدول الغربية، التي تواصل بعناد وبشكل غير مسؤول إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة".
وأضافت أن روسيا تدعو جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة إلى إدانة ما حدث.
وشددت زاخاروفا على أن "الصمت ردا على همجية الأوكرونازيين هو بمثابة التواطؤ في أفعالهم الدموية".
مسيرة روسية تنقض على جنود نظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
لقطات لطائرات روسية مسيرة "تفترس" عناصر وآليات كييف خلال تحرير دزيرجينسك... فيديو
13:28 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
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