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مجلة أمريكية تحذر من "كابوس" ينتظر الأسطول الأمريكي
مجلة أمريكية تحذر من "كابوس" ينتظر الأسطول الأمريكي
سبوتنيك عربي
أصبح الإنفاق العسكري الأمريكي تحت مجهر رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي تولى مهمة وزير الكفاءة الحكومية، التي تتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي في غالبية قطاعات... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T15:37+0000
2025-02-08T15:37+0000
رصد عسكري
إيلون ماسك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتقول مجلة أمريكية إن الوحدات البحرية الضخمة مثل حاملات الطائرات يمكن أن تكون على رأس قائمة ماسك، إذا قرر البدء في خفض الإنفاق العسكري داخل الجيش.ويدعم إيلون ماسك، التوسع في استخدام الأنظمة القتالية الروبوتية في جميع وحدات الجيش الأمريكي في البر والبحر والجو بينما ينتقد بصورة متكررة حجم الإنفاق الهائل على برامج أسلحة مختلفة وأبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية.وتقول المجلة: إن هناك تخوفات داخل الأوساط الدفاعية الأمريكية من أن يبدأ ماسك في خطة لتخفيض الإنفاق على برنامج "إف - 35" بعدما أصبحت عائداته أقل من مستوى التوقعات وما تم التخطيط له على مدى الـ20 عاما الماضية.وبحسب المجلة، فإن الخطوة التالية في سلاح البحرية ستكون برامج حاملات الطائرات وخاصة برنامج حاملة الطائرات "فورد" التي تجاوزت الميزانية المقررة والجدول الزمني لتطويرها، إضافة إلى المشاكل الفنية المتكررة التي تعاني منها.
https://sarabic.ae/20240106/حاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-تغادر-البحر-المتوسط-لأول-مرة-منذ-يونيو-الماضي-1084748829.html
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رصد عسكري, إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلة أمريكية تحذر من "كابوس" ينتظر الأسطول الأمريكي

15:37 GMT 08.02.2025
© Getty Images / Kevin Carter / Contributorالأسطول الأمريكي
الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Getty Images / Kevin Carter / Contributor
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أصبح الإنفاق العسكري الأمريكي تحت مجهر رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي تولى مهمة وزير الكفاءة الحكومية، التي تتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي في غالبية قطاعات الحكومة الفيدرالية.
وتقول مجلة أمريكية إن الوحدات البحرية الضخمة مثل حاملات الطائرات يمكن أن تكون على رأس قائمة ماسك، إذا قرر البدء في خفض الإنفاق العسكري داخل الجيش.
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تغادر البحر المتوسط لأول مرة منذ يونيو الماضي
6 يناير 2024, 12:15 GMT
ويدعم إيلون ماسك، التوسع في استخدام الأنظمة القتالية الروبوتية في جميع وحدات الجيش الأمريكي في البر والبحر والجو بينما ينتقد بصورة متكررة حجم الإنفاق الهائل على برامج أسلحة مختلفة وأبرزها مقاتلات "إف - 35" الشبحية.
وتقول المجلة: إن هناك تخوفات داخل الأوساط الدفاعية الأمريكية من أن يبدأ ماسك في خطة لتخفيض الإنفاق على برنامج "إف - 35" بعدما أصبحت عائداته أقل من مستوى التوقعات وما تم التخطيط له على مدى الـ20 عاما الماضية.
وبحسب المجلة، فإن الخطوة التالية في سلاح البحرية ستكون برامج حاملات الطائرات وخاصة برنامج حاملة الطائرات "فورد" التي تجاوزت الميزانية المقررة والجدول الزمني لتطويرها، إضافة إلى المشاكل الفنية المتكررة التي تعاني منها.
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