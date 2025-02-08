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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250208/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-عشرة-آخرين-بينهم-أطفال-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097599620.html
مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 11 مقذوفا> 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T22:23+0000
2025-02-08T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها ثلاث حالات على محور غورلوفكا وحالة واحدة على محور ماكيفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 11 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال من مواليد عامي 2017 و2019.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250208/روسيا-تدين-بشدة-هجمات-كييف-على-مكييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097595495.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك

22:23 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 11 مقذوفا>
موسكو سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها ثلاث حالات على محور غورلوفكا وحالة واحدة على محور ماكيفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 11 مقذوفا .
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدين بشدة هجمات كييف على مكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
16:07 GMT
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال من مواليد عامي 2017 و2019.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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