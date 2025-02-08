https://sarabic.ae/20250208/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-عشرة-آخرين-بينهم-أطفال-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097599620.html
مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 11 مقذوفا> 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T22:23+0000
2025-02-08T22:23+0000
2025-02-08T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها ثلاث حالات على محور غورلوفكا وحالة واحدة على محور ماكيفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 11 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال من مواليد عامي 2017 و2019.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250208/روسيا-تدين-بشدة-هجمات-كييف-على-مكييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097595495.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 11 مقذوفا>
موسكو سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية أربع حالات قصف
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. منها ثلاث حالات على محور غورلوفكا وحالة واحدة على محور ماكيفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 11 مقذوفا .
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال من مواليد عامي 2017 و2019.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.