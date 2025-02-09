https://sarabic.ae/20250209/آلاف-النساء-يفقدن-الجنسية-في-دولة-عربية-1097611141.html
آلاف النساء يفقدن الجنسية في دولة عربية
آلاف النساء يفقدن الجنسية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
فقدت أكثر من 4 آلاف امرأة الجنسية داخل دولة عربية، بناءا على مرسوم حكومي رسمي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:47+0000
2025-02-09T12:47+0000
2025-02-09T12:47+0000
الكويت
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وقضى المرسوم الذي أصدرته سلطات الكويت، بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.وجاء في المرسوم، "أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم. وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين.يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت، اليوم السبت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
https://sarabic.ae/20241227/واقعة-أشبه-بالأفلام-ميت-في-الكويت-ولكنه-حي-داخل-دولة-خليجية-أخرى-1096256212.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
آلاف النساء يفقدن الجنسية في دولة عربية
فقدت أكثر من 4 آلاف امرأة الجنسية داخل دولة عربية، بناءا على مرسوم حكومي رسمي.
وقضى المرسوم الذي أصدرته سلطات الكويت، بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.
وجاء في المرسوم، "أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية"، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.
وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم.
27 ديسمبر 2024, 17:40 GMT
وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين.
يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت، اليوم السبت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.