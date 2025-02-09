الجزائر تدعم لبنان بقرار حاسم.. رسالة قوية من تبون تصل بيروت.. فيديو
10:50 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 11:26 GMT 09.02.2025)
© Photo / x.com/Algeria_MFAوزير الخارحية الجزائري يسلم الرئيس اللبناني رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© Photo / x.com/Algeria_MFA
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أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الأفريقية الجزائري، أحمد عطاف، باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضامن بلاده ودعمها المطلق للبنان، في مساعيها الرامية إلى تدشين عهد جديد قوامه استكمال البناء المؤسساتي وإرساء أسس السلم والأمن والتنمية الاقتصادية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، وخلال استقباله اليوم الأحد من قبل الرئيس اللبناني، أكد استعداد الجزائر مواصلة الدفاع عن لبنان، من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي.
كما نقل عطاف بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهاني رئيس الجمهورية للرئيس اللبناني، على استكمال الإجراءات المتعقلة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
💬 وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس الجزائري إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 9, 2025
وأكد وزير الخارجية أحمد عطاف، أن الجزائر مستعدة لمواصلة الدفاع عن لبنان من موقعها بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، حسبما أفادت الخارجية الجزائرية في بيان.
🔴كما نقل عطاف تهاني رئيس الجمهورية… pic.twitter.com/FoRXRHIJO8
وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية.
وأكد البيان، أن البلدين أكدا على مواصلة التنسيق البيني في إطار التحضير للاستحقاقات العربية المقبلة.
وسبق زيارة الوزير الجزائري إلى لبنان، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق حمل خلالها رسالة إلى القيادة السورية الجديدة.
وذكر بيان الخارجية الجزائرية، أن الزيارة إلى دمشق تهدف إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر، ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر.