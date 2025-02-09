https://sarabic.ae/20250209/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-منطقة-جديدة-في-ولاية-الجزيرة-1097622190.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة جديدة في ولاية الجزيرة

الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة جديدة في ولاية الجزيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، السيطرة على منطقة المسعودية في ولاية الجزيرة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T19:57+0000

2025-02-09T19:57+0000

2025-02-09T19:57+0000

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن، نبيل عبد الله علي، إن "القوات المسلحة طهرت المنطقة من شرازم ميليشيا "آل دقلو" الإرهابية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.وأعلن الجيش السوداني، أمس السبت، أنه سيطر على أحد آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في شمال العاصمة الخرطوم، مع اقترابه من فرض هيمنته بشكل كامل على المنطقة.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن الجيش السوداني في طريقه للسيطرة بشكل كامل على شمال الخرطوم الذي يشكل إلى جانب أم درمان عاصمة السودان.ونقل الموقع عن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبد الله، في بيان له أن "قوات الجيش السوداني أنهت مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل وكافوري من شرازم مليشيات دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.ويشار إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أغنى مناطق الخرطوم العاصمة ويسكنها مليون نسمة، وتشكل معقلا لقوات "الدعم السريع".وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته يوم الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023.وأكد ‏الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي