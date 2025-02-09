https://sarabic.ae/20250209/بعد-صورة-الخاتم-المبعوثة-الأمريكية-تثير-الجدل-في-جنوب-لبنان-بصورة-مع-صاروخ-صور-1097614987.html
بعد صورة "الخاتم".. المبعوثة الأمريكية تثير الجدل في جنوب لبنان بصورة مع "صاروخ".. صور
بعد صورة "الخاتم".. المبعوثة الأمريكية تثير الجدل في جنوب لبنان بصورة مع "صاروخ".. صور
سبوتنيك عربي
أثارت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، الجدل مرة أخرى بعد نشرها صورة لها وهي تمسك بـ"صاروخ". 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:12+0000
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ونشرت أورتاغوس صورة لها عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، وهي تحمل صاروخا، خلال زيارتها إلى لبنان، وأرفقتها بتعليق "كل هذا في يوم عمل".وجمعتها الصورة التي أثارت موجة من التعليقات اللبنانية الساخرة، مع ضابط لبناني خلال زيارتها للجنوب اللبناني، وهو ما دعا بمتظاهرين لبنانيين إلى الخروج للتنديد بتلك الزيارة عند مثلث طيرحرفا - الجبين في جنوب البلاد، رفضا لزيارة المبعوثة الأمريكية.وكانت المبعوثة الأمريكية قد أثارت الجدل أكثر من مرة حينما أعربت عن شكرها لإسرائيل على هزيمة "حزب الله" اللبناني، حسب تعبيرها.غير أن صورتها من جوزيف عون الرئيس اللبناني، وهو يمسك بيدها، حيث أظهرت صورة لهما أنها تلبس خاتما عليه "نجمة داود"، وهو ما أثار الجدل حولها في لبنان.وكانت أورتاغوس، قد أوضحت عقب لقائها عون في القصر الرئاسي، معارضة بلادها مشاركة "حزب الله" في الحكومة اللبنانية، مشددة على أن عهد الحزب في "ترهيب" اللبنانيين "انتهى".ووصلت مورغان أورتاغوس، يوم الخميس، إلى بيروت في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب.وفي رد رسمي على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن "حزب الله"، أكدت الرئاسة اللبنانية أن ذلك لا يعنيها ويعبر فقط عن وجهة نظر المسؤولة الأمريكية.وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، أول أمس الجمعة، إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس يعبّر عن وجهة نظرها ولسنا معنيين به".وكانت المسؤولة الأمريكية قد صرحت خلال زيارتها إلى بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله".
https://sarabic.ae/20250207/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-نائبة-المبعوث-الأمريكي-بشأن-حزب-الله-1097566284.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله
بعد صورة "الخاتم".. المبعوثة الأمريكية تثير الجدل في جنوب لبنان بصورة مع "صاروخ".. صور
أثارت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، الجدل مرة أخرى بعد نشرها صورة لها وهي تمسك بـ"صاروخ".
ونشرت أورتاغوس صورة لها عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، وهي تحمل صاروخا، خلال زيارتها إلى لبنان، وأرفقتها بتعليق "كل هذا في يوم عمل".
وجمعتها الصورة التي أثارت موجة من التعليقات اللبنانية الساخرة، مع ضابط لبناني خلال زيارتها للجنوب اللبناني، وهو ما دعا بمتظاهرين لبنانيين إلى الخروج للتنديد بتلك الزيارة عند مثلث طيرحرفا - الجبين في جنوب البلاد، رفضا لزيارة المبعوثة الأمريكية.
وكانت المبعوثة الأمريكية
قد أثارت الجدل أكثر من مرة حينما أعربت عن شكرها لإسرائيل على هزيمة "حزب الله" اللبناني، حسب تعبيرها.
غير أن صورتها من جوزيف عون الرئيس اللبناني، وهو يمسك بيدها، حيث أظهرت صورة لهما أنها تلبس خاتما عليه "نجمة داود"، وهو ما أثار الجدل حولها في لبنان.
وكانت أورتاغوس، قد أوضحت عقب لقائها عون في القصر الرئاسي، معارضة بلادها مشاركة "حزب الله"
في الحكومة اللبنانية، مشددة على أن عهد الحزب في "ترهيب" اللبنانيين "انتهى".
ووصلت مورغان أورتاغوس، يوم الخميس، إلى بيروت في أول زيارة خارجية منذ توليها مهامها في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي رد رسمي على تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بشأن "حزب الله"، أكدت الرئاسة اللبنانية أن ذلك لا يعنيها ويعبر فقط عن وجهة نظر المسؤولة الأمريكية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، أول أمس الجمعة، إن "بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس يعبّر عن وجهة نظرها ولسنا معنيين به".
وكانت المسؤولة الأمريكية قد صرحت خلال زيارتها إلى بيروت، ولقائها بالرئيس اللبناني جوزيف عون
، بأن الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة لبنانية جديدة خالية من أي نفوذ لـ"حزب الله".