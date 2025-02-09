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https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يرفض-ترحيل-الأمير-هاري-من-أمريكا-1097615319.html
ترامب يرفض ترحيل الأمير هاري من أمريكا
ترامب يرفض ترحيل الأمير هاري من أمريكا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمير هاري يواجه الكثير من المشاكل بسبب زوجته ميغان ماركل، التي وصفها بـ"المروعة". 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:37+0000
2025-02-09T15:38+0000
مجتمع
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دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكد ترامب أنه لا ينوي ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة الأمريكية رغم المعركة القانونية القائمة حول وضعه كمهاجر، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وجاءت تصريحات ترامب بعد الجدل الذي أثاره الأمير هاري في مذكراته التي اعترف فيها بتعاطيه المخدرات والتساؤلات حول الطريقة التي دخل بها البلاد.ورفعت مؤسسة فكرية أمريكية دعوى قضائية تطالب الحكومة فيها بالكشف عن السجلات التي تتعلق بتأشيرة الأمير هاري وهل تضمنت اعترافه بتعاطي المخدرات أم أنه أخفى ذلك.وتحدثت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد منح الأمير هاري معاملة تفضيلية عند انتقاله هو وميغان إلى كاليفورنيا بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.يذكر أن الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب كشف المتقدم عن تعاطيه المخدرات وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على إمكانية الموافقة من عدمه.ويعيش الأمير هاري مع زوجته ميغان وأطفالهما في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن عن رغبته في الحصول على الجنسبة الأمريكية.وكان ترامب قد هدد باتخاذ "الإجراءات اللازمة" بحق الأمير هاري إذا اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، في مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20240920/الأمير-هاري-يتعرض-لهجوم-عنيف-من-إعلاميين-بسبب-تعليق-وقح-1092945208.html
https://sarabic.ae/20240320/ترامب-يلوح-بترحيل-الأمير-هاري-من-أمريكا-إذا-أعيد-انتخابه-فيديو-1087194625.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يرفض ترحيل الأمير هاري من أمريكا

15:37 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 15:38 GMT 09.02.2025)
© Getty Images / Karwai Tang / Contributorالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / Karwai Tang / Contributor
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمير هاري يواجه الكثير من المشاكل بسبب زوجته ميغان ماركل، التي وصفها بـ"المروعة".
وأكد ترامب أنه لا ينوي ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة الأمريكية رغم المعركة القانونية القائمة حول وضعه كمهاجر، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
الأمير هاري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
مجتمع
الأمير هاري يتعرض لهجوم عنيف من إعلاميين بسبب تعليق "وقح"
20 سبتمبر 2024, 16:05 GMT
وجاءت تصريحات ترامب بعد الجدل الذي أثاره الأمير هاري في مذكراته التي اعترف فيها بتعاطيه المخدرات والتساؤلات حول الطريقة التي دخل بها البلاد.
ورفعت مؤسسة فكرية أمريكية دعوى قضائية تطالب الحكومة فيها بالكشف عن السجلات التي تتعلق بتأشيرة الأمير هاري وهل تضمنت اعترافه بتعاطي المخدرات أم أنه أخفى ذلك.
وتحدثت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد منح الأمير هاري معاملة تفضيلية عند انتقاله هو وميغان إلى كاليفورنيا بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
ترامب يلوح بترحيل الأمير هاري من أمريكا إذا أعيد انتخابه... فيديو
20 مارس 2024, 09:56 GMT
يذكر أن الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب كشف المتقدم عن تعاطيه المخدرات وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على إمكانية الموافقة من عدمه.
ويعيش الأمير هاري مع زوجته ميغان وأطفالهما في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن عن رغبته في الحصول على الجنسبة الأمريكية.
وكان ترامب قد هدد باتخاذ "الإجراءات اللازمة" بحق الأمير هاري إذا اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، في مارس/ آذار الماضي.
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