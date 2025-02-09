https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يعتزم-تكليف-ماسك-بالكشف-عن-فساد-بمليارات-الدولارات-في-البنتاغون-والوكالات-الحكومية-1097621186.html
ترامب يعتزم تكليف ماسك بالكشف عن فساد بمليارات الدولارات في البنتاغون والوكالات الحكومية
ترامب يعتزم تكليف ماسك بالكشف عن فساد بمليارات الدولارات في البنتاغون والوكالات الحكومية
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك المكلف بقيادة وزارة الكفاءة الحكومية، سيتم تكليفه بالكشف عن فساد بمئات المليارات من الدولارات في... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "سأطلب منه (إيلون ماسك)، ربما في غضون 24 ساعة، التدقيق في وزارة التعليم.. ثم بعد ذلك الجيش، دعونا نذهب للتدقيق في (شؤون) الجيش".وأضاف الرئيس الأمريكي أن ماسك يشارك بنشاط في العملية ولا يسعى لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن ماسك متحمس للغاية لهذا الأمر.في سياق متصل، انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، "البنتاغون" لإنفاقه الكثير من الأموال لكنه لا يفعل ما يكفي.وأشار إلى أن إدارة ترامب تنظر إلى السياسية الأمريكية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أنها "بحاجة ماسة إلى الإصلاح"، موضحًا أن جزءًا صغيرًا فقط من الأموال يصل إلى المحتاجين، بينما يتم إنفاق كثير من الأموال بشكل غير فعال، لذلك فإن هذه القضية تحتاج إلى فحص شامل، وهذا هو ما تفعله الإدارة الجديدة.وسبق أن انتقد ماسك الذي دعم ترامب بقوة وظهر معه أكثر من مرة في حملاته الانتخابية، الإسراف الحكومي في عدد من الإدارات الرسمية، وألمح إلى ضرورة تخفيض الميزانيات وطرد بعض الموظفين أيضًا.
https://sarabic.ae/20250209/أمريكا-للدول-العربية-كل-من-يعارض-مقترح-ترامب-بشأن-غزة-فليقدم-خطة-أفضل-1097617281.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعتزم تكليف ماسك بالكشف عن فساد بمليارات الدولارات في البنتاغون والوكالات الحكومية
ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك المكلف بقيادة وزارة الكفاءة الحكومية، سيتم تكليفه بالكشف عن فساد بمئات المليارات من الدولارات في الوكالات الحكومية الفيدرالية على رأسها وزارة الدفاع "البنتاغون".
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "سأطلب منه (إيلون ماسك)، ربما في غضون 24 ساعة، التدقيق في وزارة التعليم.. ثم بعد ذلك الجيش، دعونا نذهب للتدقيق في (شؤون) الجيش".
وتابع: "سنجد مئات المليارات من الدولارات الناتجة عن عمليات الاحتيال والانتهاكات.. لا أعرف إذا كانت رشاوي أم ماذا، لكن الناس انتخبوني للكشف عنها".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن ماسك يشارك بنشاط في العملية ولا يسعى لتحقيق مكاسب شخصية، موضحًا أن ماسك متحمس للغاية لهذا الأمر.
في سياق متصل، انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، "البنتاغون" لإنفاقه الكثير من الأموال لكنه لا يفعل ما يكفي.
وقال والتز في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم: "بميزانية تتجاوز 800 مليار دولار، تكلفنا وزارة الدفاع الكثير.. ولا تقدم سوى القليل من الفوائد للجنود".
وأشار إلى أن إدارة ترامب تنظر إلى السياسية الأمريكية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أنها "بحاجة ماسة إلى الإصلاح"، موضحًا أن جزءًا صغيرًا فقط من الأموال يصل إلى المحتاجين، بينما يتم إنفاق كثير من الأموال بشكل غير فعال، لذلك فإن هذه القضية تحتاج إلى فحص شامل، وهذا هو ما تفعله الإدارة الجديدة.
وسبق أن انتقد ماسك الذي دعم ترامب بقوة وظهر معه أكثر من مرة في حملاته الانتخابية، الإسراف الحكومي في عدد من الإدارات الرسمية، وألمح إلى ضرورة تخفيض الميزانيات وطرد بعض الموظفين أيضًا.