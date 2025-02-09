https://sarabic.ae/20250209/جامعة-الدول-العربية-ترد-ببيان-شديد-اللهجة-على-اقتراح-إقامة-دولة-فلسطينية-في-السعودية-1097610172.html
جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية
جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية
سبوتنيك عربي
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:22+0000
2025-02-09T12:22+0000
2025-02-09T12:22+0000
جامعة الدول العربية
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وفي بيان رسمي لجامعة الدول العربية، أكد أبو الغيط أن "المنطق الذي تستند إليه تلك التصريحات هو منطق مرفوض، ويعكس انفصالاً تاماً عن الواقع".كما شدد على أن حدود الدولة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي فصل بينهما.وكان نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
https://sarabic.ae/20250209/السعودية-ترد-ببيان-قوي-على-اقتراح-نتنياهو-إقامة-دولة-فلسطينية-في-أراضيها---عاجل-1097602389.html
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جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار
جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار
جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية.
وفي بيان
رسمي لجامعة الدول العربية، أكد أبو الغيط أن "المنطق الذي تستند إليه تلك التصريحات هو منطق مرفوض، ويعكس انفصالاً تاماً عن الواقع".
وأضاف الأمين العام أن "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتُلت عام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية".
كما شدد على أن حدود الدولة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي فصل بينهما.
وأشار أبو الغيط إلى أن "أي أفكار أخرى، مثل تلك التي يتم الترويج لها حول نقل الفلسطينيين، لا تعدو أن تكون اضغاث أحلام أو أوهام لا وجود لها إلا في أذهان من ينطقون بها".
وكان نتنياهو
قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".