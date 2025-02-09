جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250209/جامعة-الدول-العربية-ترد-ببيان-شديد-اللهجة-على-اقتراح-إقامة-دولة-فلسطينية-في-السعودية-1097610172.html
جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية
جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية
سبوتنيك عربي
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:22+0000
2025-02-09T12:22+0000
جامعة الدول العربية
السعودية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081907413_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_136eee9ca039c92aabb6f2dbfbd6a9a2.jpg
وفي بيان رسمي لجامعة الدول العربية، أكد أبو الغيط أن "المنطق الذي تستند إليه تلك التصريحات هو منطق مرفوض، ويعكس انفصالاً تاماً عن الواقع".كما شدد على أن حدود الدولة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي فصل بينهما.وكان نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
https://sarabic.ae/20250209/السعودية-ترد-ببيان-قوي-على-اقتراح-نتنياهو-إقامة-دولة-فلسطينية-في-أراضيها---عاجل-1097602389.html
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081907413_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_034d47c201a1c55657b08598370d2ffd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار
جامعة الدول العربية, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار

جامعة الدول العربية ترد ببيان شديد اللهجة على اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية

12:22 GMT 09.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية.
وفي بيان رسمي لجامعة الدول العربية، أكد أبو الغيط أن "المنطق الذي تستند إليه تلك التصريحات هو منطق مرفوض، ويعكس انفصالاً تاماً عن الواقع".
وأضاف الأمين العام أن "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتُلت عام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية".
كما شدد على أن حدود الدولة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي فصل بينهما.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
السعودية ترد ببيان قوي على اقتراح نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في أراضيها
06:16 GMT

وأشار أبو الغيط إلى أن "أي أفكار أخرى، مثل تلك التي يتم الترويج لها حول نقل الفلسطينيين، لا تعدو أن تكون اضغاث أحلام أو أوهام لا وجود لها إلا في أذهان من ينطقون بها".

وكان نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала