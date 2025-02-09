"خطأ كارثي"... امرأة تتعثر وتكلف متحفا لوحة نادرة من القرن الـ16.. صور
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAلوحة للملكة الفرنسية، ماري أنطوانيت
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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سقطت إحدى زائرات المتحف في مدينة بريشيا الإيطالية، بطريق الخطأ، وألحقت أضرارا بلوحة تعود للقرن السادس عشر، في معرض مخصص لفناني عصر النهضة المحليين.
وذكرت صحيفة جيورنالي دي بريشيا المحلية، أن عمل التخريب العشوائي طال عملا للفنان موريتو، وهو عبارة عن قطعة غير عادية، وهي لوحة ذات وجهين للمواكب الليتورجية، يعود تاريخها إلى الفترة من 1522 إلى 1524.
وعلى جانب واحد من القماش، تم تصوير قديسين غير معروفين، ومن ناحية أخرى - صورة لأم السيد المسيح، مريم العذراء.
وتداولت وسائل إعلام محلية صورة للوحة المتضررة، أظهرت قطعة من السطح الممزق بحجم كف اليد، في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة.
🖼 تخريب لوحة في متحف في إيطاليا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 9, 2025
وقعت عملية تخريب عرضية في متحف في مدينة بريشيا الإيطالية، إذ تعثرت إحدى زائرات المعرض ومزقت عن طريق الخطأ لوحة تعود إلى القرن السادس عشر بيدها.
🔴وبحسب مدير المتحف فإن اللوحة قابلة للترميم بالكامل، كما أن اللوحة نفسها مؤمنة، وبالتالي فإن المرأة… pic.twitter.com/DFOs6IDeqU
وقال ستيفانو كاراجوف، مدير مؤسسة متحف بريشيا: "تعثرت المرأة وسقطت ووضعت يدها على القماش".
ووفقا له، يمكن ترميم اللوحة القماشية بالكامل، حيث تبين أن الخط واضح ولم يسبب ضررا للصورة، وتم إرسال اللوحة على الفور إلى المختبر لترميمها، ويقدر حجم الضرر بعدة آلاف من اليوروهات.