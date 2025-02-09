https://sarabic.ae/20250209/رفض-ليبي-قاطع-لمحاولات-تهجير-سكان-غزة-من-أرضهم-1097606758.html

رفض ليبي قاطع لمحاولات تهجير سكان غزة من أرضهم

رفض ليبي قاطع لمحاولات تهجير سكان غزة من أرضهم

سبوتنيك عربي

أدان مجلس النواب الليبي بشدة التصريحات والمخططات التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T09:48+0000

2025-02-09T09:48+0000

2025-02-09T09:48+0000

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وشدد المجلس في بيان على رفضهم القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على سكان غزة أو تغيير التركيبة السكانية للقطاع، أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، معتبرا أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية.ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من المخططات التي تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة.وفي وقت سابق أبدت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان رفضها التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات والممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها.رفض التهجيرفي السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، إن البيان الصادر عن مجلس النواب جاء ردًا مباشرًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة، مشددًا على أن هذه التصريحات تتوافق مع الأجندة الصهيونية للاحتلال الإسرائيلي.واعتبر الأبلق أن من واجب كل عربي ومسلم غيور على قضيته أن يرفض ويعارض هذه الطروحات الخطيرة، سواء من خلال البيانات الرسمية والتصريحات المنددة، أو عبر الدعوة لاتخاذ مواقف واضحة في المنظمات الدولية.وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أن التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم المادي لسكان غزة الصامدين يشكلان واجبًا إنسانيًا وقوميًا يعزز صمود هذا الشعب في مواجهة سياسات التهجير القسري.موقف ثابتمن جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن موقف الشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشيرًا إلى أن الليبيين عبروا عن استنكارهم وغضبهم في السابق ضد محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وقال: "شهدنا تحركات شعبية واسعة آنذاك، رغم القمع الذي تعرضت له هذه الاحتجاجات في غرب ليبيا، وهو ربما أحد الأسباب التي منعت خروج مظاهرات مماثلة في العاصمة مؤخرًا".وأضاف امطيريد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الشعب الليبي يندد بشكل دائم بمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويرى أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية. وأكد أن "تحرر فلسطين من الاحتلال هو الهدف النهائي الذي يجب العمل عليه."وتابع المحلل الليبي: "البيانات الرسمية التي صدرت عن البرلمان والحكومة الليبية المنبثقة عنه ليست جديدة، فقد سبق للبرلمان أن أدان محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ومن الطبيعي أن يستنكر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم". وأشار إلى وجود تخاذل عربي كبير تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: "الشعوب العربية مغلوبة على أمرها، لكن يجب أن يكون هناك تحرك شعبي سلمي للتعبير عن الرفض لهذه الانتهاكات، لأن الغضب الشعبي والمظاهرات قد تؤثر في الرأي العام الدولي الذي يهاب مثل هذه التحركات".وشدد امطيريد على ضرورة أن تصاحب الردود الرسمية الليبية تحركات شعبية واسعة في مختلف المدن والمناطق للتنديد بمحاولات التهجير القسري، معتبرًا أن هذه المحاولات مرفوضة من حيث المبدأ.وأضاف: "حتى مصر والأردن أعلنتا رفضهما الصريح لهذه المحاولات، وقال أن المطلوب اليوم هو إعادة إعمار وبناء قطاع غزة وتعزيز حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام."وقال: "رغم أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت قرارات باعتقال نتنياهو، إلا أن الرد الأمريكي كان واضحًا بدعمه المستمر للإرهاب الإسرائيلي والسماح بالتعدي على الفلسطينيين، في موقف يكشف الانحياز السافر للاحتلال".تصريحات غير مدروسةقال المحلل السياسي الليبي نصرالله السعيطي إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة ودعمه الواضح للكيان الإسرائيلي قوبلت باستنكار واسع، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات "غير المدروسة" قد تدفع الولايات المتحدة إلى صدام مع العالم بأسره.وأضاف السعيطي في حديثه لـ"سبوتنيك": "تصريحات ترامب عن التهجير قوبلت برفض عربي ودولي كبير، لا سيما بعد حديثه عن حلول تشمل تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته هذه الدول بشكل صريح، إلى جانب صدور مواقف مماثلة من دول أخرى لها علاقة مباشرة بالأزمة".وتابع: "لم تقتصر تصريحات ترامب على القضية الفلسطينية، بل تضمنت تهكمًا وسخرية غير مقبولة تجاه المملكة العربية السعودية وطمعًا واضحًا في أموالها، بالإضافة إلى وصف حكام دول الخليج بصفات مهينة، كما أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني ليست قرارًا يمكن اتخاذه أو تنفيذه ببساطة، ولا يملك ترامب أو غيره القدرة على فرض مثل هذا المخطط."وأكد السعيطي أن الشعب الفلسطيني أثبت صموده وقدرته على الدفاع عن أرضه، مشيرًا إلى أن "حرب غزة التي استمرت قرابة العام ونصف العام كانت خير دليل على ذلك، حيث أذاقت حركة حماس الكيان الصهيوني خسائر فادحة وأجبرتهم على تقديم تنازلات، ورغم استمرار محاولات الاحتلال للسيطرة على غزة، فإن تصريحات ترامب أثارت موجة رفض دولية كبيرة".وأشار إلى أن الموقف الليبي، خصوصًا من السلطات شرق البلاد، كان واضحًا وصريحًا في إدانة هذه التصريحات، حيث أصدرت بيانات رسمية تؤكد رفضها لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني. وأضاف: "القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي قضية وجود وأرض لا يمكن التنازل عنها".وأوضح السعيطي أن الرفض لم يقتصر على ليبيا، بل كان هناك موقف عربي قوي، حيث أكد العرب رفضهم المطلق لأي تهجير للفلسطينيين، حتى لو ترتب على ذلك نشوب حرب جديدة.وعلى الصعيد الدولي، أوضح السعيطي أن تصريحات ترامب افتقدت للمنطقية وأثارت موجة استنكار واسعة، حيث تنصلت بريطانيا من دعمه، ولحقتها ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، وأكثر من مائة دولة أخرى أدانت هذه التصريحات باعتبارها تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين.وأشار المحلل الليبي إلى أن "بعد هذه الموجة العارمة من الرفض الدولي، تراجع ترامب عن تصريحاته وبدأ يتحدث عن إعادة إعمار غزة، بعد أن أيقن أن العالم بأسره رافض لهذه المخططات العدوانية."شجب واستنكاروفي وقت سابق، قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك"، إن أي ليبي أو عربي حر يجب أن يسجل موقفه ضد هذا التهجير القسري التعسفي الذي يُعد جريمة كبرى بحق الإنسانية، سواء في هذا العصر أو عبر التاريخ.وأضاف: "ما فعله الصهاينة في غزة يُعد وصمة عار في تاريخ البشرية، حيث يتم قهر شعب بأكمله وتهجيره قسرًا من أرضه".وأكد بأن الأمر الأكثر إيلامًا هو أن نرى رئيس أكبر دولة في العالم برفقة شخص مدان من المحكمة الجنائية الدولية يتحدثان علنًا عن هذه الجريمة وكأنها أمر مشروع.وأكد البرلماني الليبي أن هذا الوضع يستوجب من كل شخص حر في العالم التوقيع والتعبير عن رفضه لهذا الإجراء الظالم، والمطالبة بإدانته والكشف عنه أمام المجتمع الدولي لفضح هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

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