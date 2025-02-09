https://sarabic.ae/20250209/ليفربول-يودع-أول-البطولات-على-يد-فريق-مغمور-1097618240.html
ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور
ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور
سبوتنيك عربي
ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة بهدف نظيف، من بليموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T17:44+0000
2025-02-09T17:44+0000
2025-02-09T17:44+0000
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سجل ريان هاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك.وبدد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس رابطة الدوري، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعه على صدارة الدوري الممتاز.ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
ليفربول, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
ليفربول, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور
ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة بهدف نظيف، من بليموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
سجل ريان هاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك.
وبدد بليموث حلم ليفربول
بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس رابطة الدوري، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعه على صدارة الدوري الممتاز.
ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.