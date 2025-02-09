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https://sarabic.ae/20250209/ليفربول-يودع-أول-البطولات-على-يد-فريق-مغمور-1097618240.html
ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور
ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور
سبوتنيك عربي
ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة بهدف نظيف، من بليموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T17:44+0000
2025-02-09T17:44+0000
مجتمع
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سجل ريان هاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك.وبدد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس رابطة الدوري، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعه على صدارة الدوري الممتاز.ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.
https://sarabic.ae/20250203/أسطورة-إنجلترا-يكشف-ما-قاله-محمد-صلاح-عن-مستقبله-مع-ليفربول-ذهبت-من-أجل-المال-1097443535.html
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ليفربول, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
ليفربول, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور

17:44 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
المصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Jon Super
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ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة بهدف نظيف، من بليموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
سجل ريان هاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مجتمع
أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"
3 فبراير, 19:34 GMT
وبدد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس رابطة الدوري، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعه على صدارة الدوري الممتاز.
ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.
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