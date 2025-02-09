https://sarabic.ae/20250209/ليفربول-يودع-أول-البطولات-على-يد-فريق-مغمور-1097618240.html

ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور

ليفربول يودع أول البطولات على يد فريق مغمور

سبوتنيك عربي

ودع ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة بهدف نظيف، من بليموث المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T17:44+0000

2025-02-09T17:44+0000

2025-02-09T17:44+0000

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سجل ريان هاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك.وبدد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس رابطة الدوري، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعه على صدارة الدوري الممتاز.ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.

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ليفربول, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار