صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة... فيديو
18:11 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 18:20 GMT 01.02.2025)
© AP Photo / Dave Shoplandليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز
© AP Photo / Dave Shopland
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تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يفتتح التسجبل لليفربول من علامة الجزاء.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025
محمد صلاح يتساوى مع فرانك لامبارد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/qHitjmYFG4
واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025
👑🇪🇬 محمد صلاح يتخطى فرانك لامبارد وينفرد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/V3sq90ktP8
ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما جاء بورنموث جاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة.