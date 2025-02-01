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https://sarabic.ae/20250201/صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-على-بورنموث-بثنائية-نظيفة-فيديو-1097387103.html
صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة... فيديو
صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة... فيديو
سبوتنيك عربي
تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T18:11+0000
2025-02-01T18:20+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما جاء بورنموث جاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة.
https://sarabic.ae/20250130/وزير-الرياضة-السعودي-نتمنى-رؤية-محمد-صلاح-في-الدوري-السعودي-1097323652.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة... فيديو

18:11 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 18:20 GMT 01.02.2025)
© AP Photo / Dave Shoplandليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Dave Shopland
تابعنا عبر
تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.
واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مجتمع
وزير الرياضة السعودي: نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي
30 يناير, 18:01 GMT
وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.
ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما جاء بورنموث جاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة.
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