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https://sarabic.ae/20250125/صلاح-يعزز-صدارة-هدافي-الدوري-الإنجليزي-في-اكتساح-ليفربول-لإيبسويتس-تاون-1097155231.html
صلاح يعزز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في اكتساح ليفربول لإيبسويتس تاون
صلاح يعزز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في اكتساح ليفربول لإيبسويتس تاون
سبوتنيك عربي
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من اكتساح نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T17:45+0000
2025-01-25T17:45+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم
رياضة
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وواصل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 54 هدفا وتلقى شباكه 21 هدفا.فيما يحتل فريق إيبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا العام، المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 13 مواجهة، مع تسجيله 21 هدفا وتلقى 47 في شباكه.نجح نجم المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل أحد أهداف فريق ليفربول الإنجليزي الأربعة، ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق هدفين عن وصيفه إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي والذي أحرز 17 هدفا، وكذلك بفارق هدفين عن ألكسندر إيزاك، مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.ومع تسجيله لأهدافه الـ 19، فإنه قام بـ 13 تمريرة حاسمة في 22 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بإجمالي 32 مساهمة تهديفية.ويأتي هذا في وقت انفرد النجم المصري محمد صلاح، بالمرتبة السابعة فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخيين عقب تسجيله لهذا الهدف في مرمى إيبسويتش تاون. ووصل محمد صلاح الى هدفه رقم 100 في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي بعد تسجيله الهدف مرمى إيبسويتش تاون، ليواصل الفرعون أرقامه التاريخية.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20241229/محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-جديدا-للانتقال-للدوري-الإيطالي-1096310050.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة

صلاح يعزز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في اكتساح ليفربول لإيبسويتس تاون

17:45 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من اكتساح نظيره إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.
وواصل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 54 هدفا وتلقى شباكه 21 هدفا.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا للانتقال للدوري الإيطالي
29 ديسمبر 2024, 14:21 GMT
فيما يحتل فريق إيبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا العام، المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 13 مواجهة، مع تسجيله 21 هدفا وتلقى 47 في شباكه.
نجح نجم المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل أحد أهداف فريق ليفربول الإنجليزي الأربعة، ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق هدفين عن وصيفه إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي والذي أحرز 17 هدفا، وكذلك بفارق هدفين عن ألكسندر إيزاك، مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ومع تسجيله لأهدافه الـ 19، فإنه قام بـ 13 تمريرة حاسمة في 22 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، بإجمالي 32 مساهمة تهديفية.
ويأتي هذا في وقت انفرد النجم المصري محمد صلاح، بالمرتبة السابعة فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخيين عقب تسجيله لهذا الهدف في مرمى إيبسويتش تاون. ووصل محمد صلاح الى هدفه رقم 100 في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي بعد تسجيله الهدف مرمى إيبسويتش تاون، ليواصل الفرعون أرقامه التاريخية.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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