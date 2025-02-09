https://sarabic.ae/20250209/من-هو-الأمير-الذي-استقبلت-مصر-جثمانه-اليوم-لدفنه-في-أسوان-1097613355.html
من هو الأمير الذي استقبلت مصر جثمانه اليوم لدفنه في أسوان
من هو الأمير الذي استقبلت مصر جثمانه اليوم لدفنه في أسوان
سبوتنيك عربي
توفي الأمير كريم آغا خان، المعروف بثروته الهائلة وعمله التنموي الواسع عبر شبكة آغا خان للتنمية، يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة عن عمر يناهز 88 عامًا. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر موقع "مصراوي" أبرز المعلومات عن حيات وإنجازات الأمير كريم آغا خان، نذكرها فيما يلي:يُعرف الأمير كريم آغا خان خارج الجماعات المسلمة الإسماعيلية باسم شاه كريم الحسيني، ويحمل اللقب الديني والسياسي "الآغا خان الرابع" بين أتباع الطائفة الإسماعيلية.وُلد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1936، وشغل منصب الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية النزارية، التي يُقدّر عدد أتباعها بنحو 10-15 مليون شخص، أي ما يعادل 10-12% من إجمالي المسلمين الشيعة في العالم.تولى الأمير كريم آغا خان منصب الإمام تحت لقب الآغا خان الرابع في 11 يوليو/ تموز 1957، خلفًا لجده الآغا خان الثالث، السير سلطان محمد شاه.وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 13.3 مليار دولار أمريكي وفقًا لإحصاءات عام 2013، مما أهله ليصنف كواحد من أكثر عشرة ملكيين ثراءً في العالم.لعب دورًا بارزًا في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على أتباعه، بما في ذلك استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار، وطرد الآسيويين من أوغندا، واستقلال دول آسيا الوسطى مثل طاجيكستان عن الاتحاد السوفييتي السابق، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في أفغانستان وباكستان.يُعتبر الآغا خان الرابع أول زعيم ديني يلقي خطابًا في الجلسة المشتركة للبرلمان الكندي، وذلك في 27 فبراير 2017.يذكر أن رئيس الوزراء المصر، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد قرر السماح بدفن جثمان الأمير كريم آغا خان في ضريح الأغا خان في مدينة أسوان جنوبي البلاد.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
من هو الأمير الذي استقبلت مصر جثمانه اليوم لدفنه في أسوان
توفي الأمير كريم آغا خان، المعروف بثروته الهائلة وعمله التنموي الواسع عبر شبكة آغا خان للتنمية، يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة عن عمر يناهز 88 عامًا.
وذكر موقع
"مصراوي" أبرز المعلومات عن حيات وإنجازات الأمير كريم آغا خان، نذكرها فيما يلي:
يُعرف الأمير كريم آغا خان خارج الجماعات المسلمة الإسماعيلية باسم شاه كريم الحسيني، ويحمل اللقب الديني والسياسي "الآغا خان الرابع" بين أتباع الطائفة الإسماعيلية.
وُلد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1936، وشغل منصب الإمام التاسع والأربعين للطائفة الإسماعيلية النزارية، التي يُقدّر عدد أتباعها بنحو 10-15 مليون شخص، أي ما يعادل 10-12% من إجمالي المسلمين الشيعة في العالم.
تولى الأمير كريم آغا خان منصب الإمام تحت لقب الآغا خان الرابع في 11 يوليو/ تموز 1957، خلفًا لجده الآغا خان الثالث، السير سلطان محمد شاه.
وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 13.3 مليار دولار أمريكي وفقًا لإحصاءات عام 2013، مما أهله ليصنف كواحد من أكثر عشرة ملكيين ثراءً في العالم.
لعب دورًا بارزًا في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على أتباعه، بما في ذلك استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار، وطرد الآسيويين من أوغندا، واستقلال دول آسيا الوسطى مثل طاجيكستان عن الاتحاد السوفييتي السابق، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في أفغانستان وباكستان.
يُعتبر الآغا خان الرابع أول زعيم ديني يلقي خطابًا في الجلسة المشتركة للبرلمان الكندي، وذلك في 27 فبراير 2017.
يذكر أن رئيس الوزراء المصر، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد قرر السماح بدفن جثمان الأمير كريم آغا خان في ضريح الأغا خان في مدينة أسوان جنوبي البلاد.