https://sarabic.ae/20250209/وزيرة-البيئة-اللبنانية-لـ-سبوتنيك-لبنان-بحاجة-لورشة-عمل-متجانسة-ولا-داع-للخطاب-الأميركي-التصعيدي-1097611529.html

وزيرة البيئة اللبنانية لـ "سبوتنيك": لبنان بحاجة لورشة عمل متجانسة ولا داع للخطاب الأميركي التصعيدي

وزيرة البيئة اللبنانية لـ "سبوتنيك": لبنان بحاجة لورشة عمل متجانسة ولا داع للخطاب الأميركي التصعيدي

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة البيئة اللبنانية، الدكتورة تمارا الزين، أنّ "الحكومة الحالية ستعمل على خطط إصلاح شاملة تهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والبيئية التي يعاني منها... 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T13:03+0000

2025-02-09T13:03+0000

2025-02-09T13:03+0000

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وأوضحت وزيرة البيئة اللبنانية، "أنّ "الحكومة الحالية، التي تم اختيار وزرائها من أهل الاختصاص، تعمل على وضع حلول عملية ضمن خطة تعافي شاملة تبدأ من إعادة الإعمار وصولاً إلى إعادة تأهيل البيئة التي تعرضت للدمار نتيجة العدوان"، وأنّ "ملف البيئة سيكون في طليعة الأولويات في العمل الحكومي". وأضافت "لقد كنت أؤكد من أول يوم على ضرورة ربط عملية إعادة الإعمار بإعادة تأهيل البيئة، لأن البيئة تعرضت لدمار هائل نتيجة العدوان."وأكدت الزين أنّ "جميع الوزراء الحاليين لديهم رؤية موحدة ومتكاملة تتماشى مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاق عون والخطة التي أعلن عنها رئيس الحكومة"، مشيرةً إلى أنّ "الجميع مقتنع بأهمية تجنب المناكفات السياسية التي قد تعطل عمل الوزارات". وقالت: "الجميع مقتنع أنه لا يمكن إضاعة الوقت بالمناكفات، بل يجب العمل على إنجاح عمل وزاراتهم."وبخصوص دور وزارة البيئة، أوضحت ضيفة "سبوتنيك"، أنّ "اختيارها لهذا المنصب لم يكن بسبب التهيئة للانتخابات القادمة، بل بسبب الملفات التي عملت عليها في الماضي عبر المجلس الوطني للبحوث العلمية"، مشيرةً إلى أنّ "الوزارة ستكون متابعة بشكل يومي مع جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع".أما في ما يتعلق بإصلاح المؤسسات الحكومية، أكدت الوزيرة اللبنانية أنّ "الحكومة الحالية، بحسب رئيس الحكومة، تسعى إلى إصلاح الوزارات بشكل مؤسسي لإعادة انتظام العمل داخلها والتخلص من أساليب الإدارة السابقة". وأشارت إلى أنّ "هذه الإصلاحات تشمل تعزيز الحوكمة في جميع الوزارات وأن التنسيق والعمل بين الوزارات يجب أن يكون كيد واحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد".وتابعت الزين حديثها بالقول: "لقد تم اختيارنا لوزارة البيئة بناءً على ما أنجزناه سابقًا، ونحن نواصل العمل على هذا الموضوع الوطني مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات الدولية، بما يخدم مصلحة لبنان."

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