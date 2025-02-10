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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250210/إعلام-يكشف-سبب-خسارة-أوكرانيا-لأراضيها-1097647147.html
إعلام يكشف سبب خسارة أوكرانيا لأراضيها
إعلام يكشف سبب خسارة أوكرانيا لأراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة في الأفراد وتفقد أيضًا الأراضي بسبب تركيز كييف على العلاقات العامة بدلاً من الحقائق... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T16:13+0000
2025-02-10T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لو اتخذت أوكرانيا قراراتها على أساس حقائق ساحة المعركة، لما خسرت الكثير من الأراضي ولكانت مستعدة بشكل أفضل للمفاوضات المقبلة".وبحسب المنشور، فإن غباء الاستراتيجية المبنية على العلاقات العامة أدى إلى نتيجة معاكسة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250210/تصويت-برأيك-هل-إرسال-الغرب-لقوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-دون-تفويض-الأمم-المتحدة-هدفه-نشر-السلام؟-1097630194.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام يكشف سبب خسارة أوكرانيا لأراضيها

16:13 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaالقوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا
القوات الحكومية الأوكرانية تقف إلى جانب دبابة على خط المواجهة إلى الشرق من بحر مدينة آزوف ، مدينة ماريوبول ، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة في الأفراد وتفقد أيضًا الأراضي بسبب تركيز كييف على العلاقات العامة بدلاً من الحقائق العسكرية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لو اتخذت أوكرانيا قراراتها على أساس حقائق ساحة المعركة، لما خسرت الكثير من الأراضي ولكانت مستعدة بشكل أفضل للمفاوضات المقبلة".

وذكر المقال المنشور، مثالا على ذلك وهو لواء "آنا كيفسكايا 155" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم تدريبه في فرنسا وتم الإعلان عنه على نطاق واسع في البداية وكان من المفترض أن يوضح فعالية تدريب ومعدات حلف شمال الأطلسي، ولكن جنوده فرُّوا منه بشكل جماعي.

روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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تصويت... برأيك هل إرسال الغرب لقوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا دون تفويض الأمم المتحدة هدفه نشر السلام؟
08:03 GMT
وبحسب المنشور، فإن غباء الاستراتيجية المبنية على العلاقات العامة أدى إلى نتيجة معاكسة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:30 GMT
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