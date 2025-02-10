https://sarabic.ae/20250210/الأمم-المتحدة-تعلق-عملياتها-في-مناطق-باليمن-بعد-احتجاز-أنصار-الله-8-من-موظفيها-1097655362.html

الأمم المتحدة تعلق عملياتها في مناطق باليمن بعد احتجاز "أنصار الله" 8 من موظفيها

الأمم المتحدة تعلق عملياتها في مناطق باليمن بعد احتجاز "أنصار الله" 8 من موظفيها

سبوتنيك عربي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تعليق عمليات وكالاتها في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، معقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، على خلفية احتجاز الجماعة... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T22:29+0000

2025-02-10T22:29+0000

2025-02-10T22:31+0000

منظمة الأمم المتحدة

أنصار الله

انطونيو غوتيريش

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القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حسب موقع الأمم المتحدة، إنه "في أعقاب احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخراً لثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، بما في ذلك 6 يعملون في محافظة صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل، أصدر الأمين العام تعليماته إلى وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، بإيقاف جميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة باليمن".وأضاف: "يسعى هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم الخدمات والحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها".واعتبر فرحان حق أن "هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية واستدامة جهود الأمم المتحدة. هذا التوقف يهدف إلى إعطاء الوقت للسلطات الفعلية والأمم المتحدة لترتيب إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم الدعم الإنساني الحاسم وفقاً لمبادئ النزاهة والحياد والاستقلال والإنسانية".وأكد المتحدث الأممي أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة تماماً بمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن".وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة "أنصار الله" بعد احتجاز الجماعة 7 موظفين أمميين، قبل أن توجه المنظمة موظفيها مطلع شباط/فبراير الجاري، باستئناف العمل من مكاتبهم، حسب مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء لـ "سبوتنيك".وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جماعة "أنصار الله"، إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 54 موظفاً أممياً وعاملاً في منظمات دولية ويمنية وبعثات دبلوماسية محتجزين لدى الجماعة، معتبراً أن استمرار احتجازهم يعوق جهود مساعدة ملايين المحتاجين، ويتعارض مع جهود السلام.وأعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قلقها البالغ إزاء بدء سلطات جماعة "أنصار الله" إجراءات مقاضاة موظفين محتجزين لديها بتهمة التجسس لصالح المخابرات الأميركية، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهم.واعتبرت الأمم المتحدة، في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، مشاهد بثتها "أنصار الله" لموظفين أمميين، تتضمن اعترافات بالعمل لصالح وكالة المخابرات الأميركية "سي آي إيه"، أنها "اعترافات قسرية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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منظمة الأمم المتحدة, أنصار الله, انطونيو غوتيريش