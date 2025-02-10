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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250210/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097635445.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T10:57+0000
2025-02-10T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وجويفو وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفيردليكوفو وسودزا". وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 380 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع، ومنظومة "تونغوسكا" المضادة للطائرات والدفاع الصاروخي".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59250 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250210/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-المحاور-وتدمر-أهدافا-استراتيجية-للجيش-الأوكراني--1097634298.html
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روسيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

10:57 GMT 10.02.2025
© Sputnik تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك
 تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 345 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وجويفو وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفيردليكوفو وسودزا".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 380 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع، ومنظومة "تونغوسكا" المضادة للطائرات والدفاع الصاروخي".

وأشار البيان إلى أن خمسة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا.

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59250 عسكريًا".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكراني
09:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
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