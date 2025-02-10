https://sarabic.ae/20250210/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097635445.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T10:57+0000

2025-02-10T10:57+0000

2025-02-10T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وجويفو وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وليبيديفكا، ومالايا لوكنيا، وماخنوفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسفيردليكوفو وسودزا". وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 380 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع، ومنظومة "تونغوسكا" المضادة للطائرات والدفاع الصاروخي".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59250 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250210/القوات-الروسية-تتقدم-على-عدد-من-المحاور-وتدمر-أهدافا-استراتيجية-للجيش-الأوكراني--1097634298.html

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