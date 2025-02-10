https://sarabic.ae/20250210/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تهديدات-ترامب-بقصف-طهران-حال-عدم-التوصل-لاتفاق-1097630342.html

الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات ترامب بقصف طهران حال عدم التوصل لاتفاق

الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات ترامب بقصف طهران حال عدم التوصل لاتفاق

سبوتنيك عربي

رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة ضد طهران، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T07:55+0000

2025-02-10T07:55+0000

2025-02-10T07:55+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران".وأدلى حاجي زاده بهذه التصريحات، على هامش احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضّل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكداً أن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق.وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم إسرائيل على مهاجمتهم".ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً".وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.

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