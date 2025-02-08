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https://sarabic.ae/20250208/إيران-تعلق-لأول-مرة-على-قرار-ترامب-غير-المسبوق-1097579008.html
إيران تعلق لأول مرة على قرار ترامب "غير المسبوق"
إيران تعلق لأول مرة على قرار ترامب "غير المسبوق"
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "فرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل فادح". 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T06:33+0000
2025-02-08T06:33+0000
إسرائيل
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قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
المحكمة الجنائية الدولية
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العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "فرض عقوبات على الجنائية الدولية، بسبب حكمها على جرائم إسرائيل الشنيعة، يعد عملاً دنيئا غير مسبوق في التاريخ الطويل"، مؤكدا أن "إدمان أمريكا على إنفاذ القوانين المحلية خارج حدودها يستهدف الآن المؤسسات الدولية".وحذر بقائي، من "عواقب تمديد الولايات المتحدة للعقوبات أحادية الجانب على المؤسسات الدولية، باعتبارها تواطؤا في جرائم الكيان الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة أ ن يدرك المجتمع الدولي هذا الخطر وأن يتحرك وفقا لذلك.وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "العقوبات قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".وأضاف أن "تجاوزات" المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.وتابع ترامب: "لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن أيًا من الدولتين ليست طرفًا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعترف أي من الدولتين قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الدولتين ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بصرامة بقوانين الحرب".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضًا بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.وأضافت المحكمة، في بيان، أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.وبالمقابل، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة الدولية للنظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين ككل.
https://sarabic.ae/20241215/إسرائيل-تتقدم-باستئناف-ضد-مذكرات-الاعتقال-الصادرة-من-الجنائية-الدولية-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095805559.html
https://sarabic.ae/20241124/تعليقا-على-قرار-الجنائية-الدولية-خامنئي-يجب-محاكمة-جميع-قادة-إسرائيل-1095132776.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إيران, إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إيران, إيران

إيران تعلق لأول مرة على قرار ترامب "غير المسبوق"

06:33 GMT 08.02.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "فرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثال حقيقي على إساءة استخدام السلطة بشكل فادح".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "فرض عقوبات على الجنائية الدولية، بسبب حكمها على جرائم إسرائيل الشنيعة، يعد عملاً دنيئا غير مسبوق في التاريخ الطويل"، مؤكدا أن "إدمان أمريكا على إنفاذ القوانين المحلية خارج حدودها يستهدف الآن المؤسسات الدولية".
وحذر بقائي، من "عواقب تمديد الولايات المتحدة للعقوبات أحادية الجانب على المؤسسات الدولية، باعتبارها تواطؤا في جرائم الكيان الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة أ ن يدرك المجتمع الدولي هذا الخطر وأن يتحرك وفقا لذلك.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسومًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.
وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
إسرائيل تتقدم باستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
15 ديسمبر 2024, 12:20 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "العقوبات قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".
وأضاف أن "تجاوزات" المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.
وتابع ترامب: "لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن أيًا من الدولتين ليست طرفًا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعترف أي من الدولتين قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الدولتين ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بصرامة بقوانين الحرب".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل
24 نوفمبر 2024, 11:40 GMT
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضًا بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
وبالمقابل، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة الدولية للنظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين ككل.
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