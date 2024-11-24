https://sarabic.ae/20241124/تعليقا-على-قرار-الجنائية-الدولية-خامنئي-يجب-محاكمة-جميع-قادة-إسرائيل-1095132776.html

تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل

تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل

سبوتنيك عربي

طالب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، بمحاكمة قادة إسرائيل واصفا إياهم بـ"العصابة الإرهابية والإجرامية". 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، عن المرشد الإيراني الأعلى، أنه "يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الإرهابية والإجرامية".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات خامنئي جاءت على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.وكان قائد الحرس الثوري الإسلامي، اللواء حسين سلامي، قد صرح، أول أمس الجمعة، بأن حكم المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، "نهاية وزوال إسرائيل".وقال سلامي إن "الأيام الأخيرة شهدت صدور حكم بملاحقة قادة إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الحكم يرمز إلى بداية نهاية هذا الكيان وزواله، ويعد نصرا كبيرا للأمة الإسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أن "الشعب الإيراني يجب أن يثق بأن إيران ستنتقم من إسرائيل".وأضاف أن "إسرائيل تعيش اليوم في حالة من الفوضى، إذ يسود الهلع صفوف الأعداء، والجميع يلتزم الملاجئ"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يعانون من الارتباك والاكتئاب، في وقت أصبح فيه جيشهم منهكا، على النقيض من "حزب الله" اللبناني وجبهة المقاومة، اللذين باتا في ذروة نشاطهما".وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي تبعها هجوم إسرائيل على غزة.يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد وفاته حتى الآن.

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