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تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل
تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل
سبوتنيك عربي
طالب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، بمحاكمة قادة إسرائيل واصفا إياهم بـ"العصابة الإرهابية والإجرامية". 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، عن المرشد الإيراني الأعلى، أنه "يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الإرهابية والإجرامية".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات خامنئي جاءت على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.وكان قائد الحرس الثوري الإسلامي، اللواء حسين سلامي، قد صرح، أول أمس الجمعة، بأن حكم المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، "نهاية وزوال إسرائيل".وقال سلامي إن "الأيام الأخيرة شهدت صدور حكم بملاحقة قادة إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الحكم يرمز إلى بداية نهاية هذا الكيان وزواله، ويعد نصرا كبيرا للأمة الإسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أن "الشعب الإيراني يجب أن يثق بأن إيران ستنتقم من إسرائيل".وأضاف أن "إسرائيل تعيش اليوم في حالة من الفوضى، إذ يسود الهلع صفوف الأعداء، والجميع يلتزم الملاجئ"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يعانون من الارتباك والاكتئاب، في وقت أصبح فيه جيشهم منهكا، على النقيض من "حزب الله" اللبناني وجبهة المقاومة، اللذين باتا في ذروة نشاطهما".وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي تبعها هجوم إسرائيل على غزة.يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد وفاته حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-أول-علامات-زوال-إسرائيل-ويتعهد-بالانتقام-منها-1095105608.html
https://sarabic.ae/20241102/في-تغريدة-بالعبرية-خامنئي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ستتلقيان-ردا-ساحقا-على-ما-تفعلانه-1094438559.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

تعليقا على قرار الجنائية الدولية.. خامنئي: يجب محاكمة جميع قادة إسرائيل

11:40 GMT 24.11.2024
© AP Photoالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
طالب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأحد، بمحاكمة قادة إسرائيل واصفا إياهم بـ"العصابة الإرهابية والإجرامية".
ونقلت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، عن المرشد الإيراني الأعلى، أنه "يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الإرهابية والإجرامية".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها
22 نوفمبر, 21:23 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات خامنئي جاءت على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
وكان قائد الحرس الثوري الإسلامي، اللواء حسين سلامي، قد صرح، أول أمس الجمعة، بأن حكم المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، "نهاية وزوال إسرائيل".
وقال سلامي إن "الأيام الأخيرة شهدت صدور حكم بملاحقة قادة إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا الحكم يرمز إلى بداية نهاية هذا الكيان وزواله، ويعد نصرا كبيرا للأمة الإسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على أن "الشعب الإيراني يجب أن يثق بأن إيران ستنتقم من إسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل تعيش اليوم في حالة من الفوضى، إذ يسود الهلع صفوف الأعداء، والجميع يلتزم الملاجئ"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يعانون من الارتباك والاكتئاب، في وقت أصبح فيه جيشهم منهكا، على النقيض من "حزب الله" اللبناني وجبهة المقاومة، اللذين باتا في ذروة نشاطهما".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
"في تغريدة بالعبرية"... خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه
2 نوفمبر, 22:56 GMT
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي تبعها هجوم إسرائيل على غزة.
يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد وفاته حتى الآن.
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