https://sarabic.ae/20241119/عراقجي-نعتبر-الاعتداء-الإسرائيلي-الأخير-على-إيران-هجوما-جديدا-يستحق-الرد-1094941459.html

عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد

عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران أعلنت للعالم أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية عدوان جديد وبالتأكيد سيتم الرد عليه في الوقت... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T08:27+0000

2024-11-19T08:27+0000

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وقال عراقجي، في تصريجات له، إن إيران "لن تتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين"، متهمًا إسرائيل بالسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين"، متابعًا: "تعاملنا بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم نتخذ قرارات انفعالية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، أمس الاثنين، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني".وأوضح ‏نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في هجوم أكتوبر الماضي على إيران، من "تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي"، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "ونحن متوافقان تماما بشأن التهديد الإيراني".وأضاف: "إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ وقررنا شن هجوم على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران".وتابع نتنياهو: "إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط، وليس سرا أن هناك مركبا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني تم قصفه في ضربتنا الأخيرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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