عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد

عربي
الجيش الروسي يحرر نوفوسيلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/عراقجي-نعتبر-الاعتداء-الإسرائيلي-الأخير-على-إيران-هجوما-جديدا-يستحق-الرد-1094941459.html
عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد
عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران أعلنت للعالم أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية عدوان جديد وبالتأكيد سيتم الرد عليه في الوقت... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:27+0000
2024-11-19T08:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093602163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2b1c41f8749aa2e8473f325ec5ca88b.jpg
وقال عراقجي، في تصريجات له، إن إيران "لن تتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين"، متهمًا إسرائيل بالسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين"، متابعًا: "تعاملنا بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم نتخذ قرارات انفعالية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، أمس الاثنين، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني".وأوضح ‏نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في هجوم أكتوبر الماضي على إيران، من "تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي"، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "ونحن متوافقان تماما بشأن التهديد الإيراني".وأضاف: "إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ وقررنا شن هجوم على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران".وتابع نتنياهو: "إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط، وليس سرا أن هناك مركبا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني تم قصفه في ضربتنا الأخيرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241115/مسؤولون-إسرائيل-دمرت-منشأة-أبحاث-نووية-في-هجومها-الأخير-على-إيران-1094833168.html
https://sarabic.ae/20241111/ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-يجب-ألا-تهاجم-إسرائيل-إيران-1094689039.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093602163_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_561243f580f7124a38c93f8a4b9eaeec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

عراقجي: نعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران هجوما جديدا يستحق الرد

08:27 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 08:28 GMT 19.11.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران أعلنت للعالم أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية عدوان جديد وبالتأكيد سيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
وقال عراقجي، في تصريجات له، إن إيران "لن تتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين"، متهمًا إسرائيل بالسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين"، متابعًا: "تعاملنا بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم نتخذ قرارات انفعالية".
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
مسؤولون: إسرائيل دمرت منشأة أبحاث نووية في هجومها الأخير على إيران
15 نوفمبر, 13:32 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، أمس الاثنين، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني".
وأوضح ‏نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في هجوم أكتوبر الماضي على إيران، من "تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي"، مؤكدًا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "ونحن متوافقان تماما بشأن التهديد الإيراني".
وأضاف: "إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ وقررنا شن هجوم على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران".
وتابع نتنياهو: "إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط، وليس سرا أن هناك مركبا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني تم قصفه في ضربتنا الأخيرة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب ألا تهاجم إسرائيل إيران
11 نوفمبر, 14:10 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала