https://sarabic.ae/20241102/في-تغريدة-بالعبرية-خامنئي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ستتلقيان-ردا-ساحقا-على-ما-تفعلانه-1094438559.html

"في تغريدة بالعبرية"... خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه

"في تغريدة بالعبرية"... خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه

سبوتنيك عربي

صرح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأن المواجهة الإسلامية والوطنية والعقلانية للشعب الإيراني ضد الاستكبار الأمريكي، وفق القوانين الدولية، ستستمر بخارطة... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T22:56+0000

2024-11-02T22:56+0000

2024-11-02T22:56+0000

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ونشر خامنئي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح الأحد، أفاد من خلالها بأنه "على الأعداء سواء أمريكا أو الكيان الصهيوني أن يعلما بأنهما سيتلقيان حتما ردا قاصما على ما يفعلانه ضد إيران وجبهة المقاومة".وبدورها أفادت وكالة إرنا، فجر الأحد، بأن تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله آلاف من التلامذة والطلبة الجامعيين الإيرانيين، موضحا الأسباب الأساسية لنضال الشعب الإيراني المستمر منذ 70 عاما ضد ما أسمته بـ"ظلم وتجاوزات أمريكا".وأشارت إلى أنه تم إغلاق الحساب الخاص باللغة العبرية للموقع الاعلامي لمكتب المرشد الإيراني الأعلى، بعد إدراج جزء من تصريحه قبل عدة أيام بأن "الكيان الصهيوني قام بحماقة وارتكب خطأ في الحسابات فيما يتعلق بإيران. سنقوم بإفهامهم قوة الشعب الإيراني وقدرته ومبادرته وإرادته".ونوهت إلى أنه مع التغريدة الجديدة التي نشرت فجر اليوم على الصفحة العبرية للموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، يبدو أنه تم رفع الحجب عن هذه الصفحة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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https://sarabic.ae/20241102/تقرير-يكشف-عن-رسالة-مباشرة-ونادرة-بين-أمريكا-وإيران-بشأن-إسرائيل-1094437809.html

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