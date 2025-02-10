الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250210/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تتلق-أي-مقترحات-مناسبة-لبدء-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1097625174.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من شأنها أن تجعلها تبدأ مفاوضات بشأن كييف، مشيرًا إلى أن تصريحات الغرب... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T03:49+0000
2025-02-10T03:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
عملية السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عن التصريحات في الغرب وأوكرانيا بشأن البدء الوشيك للمفاوضات: "يجب النظر إليها باعتبارها بمثابة تسخين للمجال الإعلامي من أجل خلق الأجواء التي يحتاجونها والمواقف الأكثر فائدة.. نحن نتعامل مع مثل هذه التصريحات بواقعية".وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، لوكالة سبوتنيك": إن عدم شرعية زيلينسكي وحظره للمحادثات مع روسيا يمكن أن تعقدا عملية التفاوض بين موسكو وكييف.وقال نيبينزيا: "هذه العوامل يمكن أن تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. إذا كانت المفاوضات غير شرعية، فيمكن إعلان نتائجها لاحقًا باطلة قانونًا".وأكد أنه بالنسبة لروسيا، من المهم "أساسيًا" أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك.وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا مستعدة دائمًا للحفاظ على الحوار مع جميع الأشخاص المهتمين بالتوصل إلى سلام مستدام ودائم، في ظل ظروف مفيدة للطرفين.وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن زيلينسكي حظر بموجب مرسومه المفاوضات مع روسيا، وانتهت صلاحيات "رئيس نظام كييف" في مايو/أيار من العام الماضي، ووفقا للدستور الأوكراني، لا يمكن تمديدها.وفي يونيو/حزيران 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك [في غسطس/آب الماضي]، قال بوتين، إنه "من المستحيل التفاوض مع أولئك، الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".
https://sarabic.ae/20250210/مندوب-روسيا-موسكو-مستعدة-لدراسة-موقف-أمريكا-حول-أوكرانيا-حال-صياغته-بشكل-صحيح-1097625040.html
https://sarabic.ae/20250209/زيلينسكي-يبدي-استعداده-للتفاوض-مع-بوتين-شرط-الحصول-على-ضمانات-أمنية-من-واشنطن-وأوروبا-1097623256.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, عملية السلام
الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, عملية السلام

الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا

03:49 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 10.02.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من شأنها أن تجعلها تبدأ مفاوضات بشأن كييف، مشيرًا إلى أن تصريحات الغرب وأوكرانيا حول بدء المفاوضات الوشيكة ليست سوى تسخين إعلامي لتحسين الموقف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غالوزين في تصريحات لـ"سبوتنيك" لدى سؤاله عن التصريحات في الغرب وأوكرانيا بشأن البدء الوشيك للمفاوضات: "يجب النظر إليها باعتبارها بمثابة تسخين للمجال الإعلامي من أجل خلق الأجواء التي يحتاجونها والمواقف الأكثر فائدة.. نحن نتعامل مع مثل هذه التصريحات بواقعية".
وأضاف: "من المهم أن تكون الكلمات مدعومة بخطوات عملية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا، وتظهر الاستعداد للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والاعتراف بالحقائق الجديدة"، لافتًا إلى أنه "لم ترد حتى الآن أي مقترحات محددة من هذا النوع".
وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، لوكالة سبوتنيك": إن عدم شرعية زيلينسكي وحظره للمحادثات مع روسيا يمكن أن تعقدا عملية التفاوض بين موسكو وكييف.
وقال نيبينزيا: "هذه العوامل يمكن أن تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. إذا كانت المفاوضات غير شرعية، فيمكن إعلان نتائجها لاحقًا باطلة قانونًا".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا: موسكو مستعدة لدراسة موقف أمريكا حول أوكرانيا حال صياغته بشكل صحيح
03:20 GMT
وأكد أنه بالنسبة لروسيا، من المهم "أساسيًا" أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك.
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا مستعدة دائمًا للحفاظ على الحوار مع جميع الأشخاص المهتمين بالتوصل إلى سلام مستدام ودائم، في ظل ظروف مفيدة للطرفين.

وأضاف "لكن هناك سؤال: من سيوقع على اتفاقيات السلام المحتملة وكيف سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قانونيا".

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن زيلينسكي حظر بموجب مرسومه المفاوضات مع روسيا، وانتهت صلاحيات "رئيس نظام كييف" في مايو/أيار من العام الماضي، ووفقا للدستور الأوكراني، لا يمكن تمديدها.
وفي يونيو/حزيران 2024، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يبدي استعداده للتفاوض مع بوتين شرط الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن وأوروبا
أمس, 20:21 GMT
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك [في غسطس/آب الماضي]، قال بوتين، إنه "من المستحيل التفاوض مع أولئك، الذين يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
والشهر الماضي، صرح بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلًا "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала