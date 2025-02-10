https://sarabic.ae/20250210/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستخدم-مواد-سامة-زودها-بها-الغرب-1097631339.html
القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مواد سامة زودها بها الغرب
القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مواد سامة زودها بها الغرب
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن الغرب يرسل مواد سامة إلى أوكرانيا، ويستخدمها المسلحون بشكل خارج... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T09:08+0000
2025-02-10T09:08+0000
2025-02-10T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".وأشار إلى أنه في رأيه، يتم استخدام أوكرانيا كمكان للتخلص من الذخائر التي تحتوي على مواد سامة، والتي يتم تسليمها إلى المسلحين الأوكرانيين، ويستخدم أولئك الذين يأملون في "عدم حدوث عواقب" كل ما يقع في أيديهم.وكانت في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"الدفاع الروسية: في حال وقوع حادث بمحطة كورسك النووية ستنتشر المواد المشعة في جميع أنحاء أوروبا
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روسيا, العالم
القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مواد سامة زودها بها الغرب
09:08 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 10.02.2025)
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المختص بموضوع جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن الغرب يرسل مواد سامة إلى أوكرانيا، ويستخدمها المسلحون بشكل خارج عن السيطرة.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترسانات القواعد الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يتم تفكيكها ووضعها في صناديق وإرسالها إلى المسلحين الأوكرانيين، لأن كل شيء يمكن استخدامه في أوكرانيا".
وأضاف: "كل الأسلحة التي كانت محظورة يمكن استخدامها".
وأشار إلى أنه في رأيه، يتم استخدام أوكرانيا كمكان للتخلص من الذخائر التي تحتوي على مواد سامة، والتي يتم تسليمها إلى المسلحين الأوكرانيين، ويستخدم أولئك الذين يأملون في "عدم حدوث عواقب" كل ما يقع في أيديهم.
17 ديسمبر 2024, 19:12 GMT
وكانت في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.
وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".