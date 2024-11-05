https://sarabic.ae/20241105/الدفاع-الروسية-في-حال-وقوع-حادث-بمحطة-كورسك-النووية-ستنتشر-المواد-المشعة-في-جميع-أنحاء-أوروبا-----1094499588.html

الدفاع الروسية: في حال وقوع حادث بمحطة كورسك النووية ستنتشر المواد المشعة في جميع أنحاء أوروبا

الدفاع الروسية: في حال وقوع حادث بمحطة كورسك النووية ستنتشر المواد المشعة في جميع أنحاء أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة وقوع حادث في محطة كورسك... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T10:59+0000

2024-11-05T10:59+0000

2024-11-05T10:59+0000

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وأشار كيريلوف إلى أن خطة الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية نصت على أنه في حالة وقوع حادث هناك، فإن روسيا فقط هي التي ستتعرض للتلوث الإشعاعي، ولكن في الواقع، ستنتشر المواد المشعة إلى جزء كبير من أوروبا.وقال كيريلوف: "يرجى ملاحظة أن أحد الأهداف ذات الأولوية لاقتحام القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي مقاطعة كورسك كان الاستيلاء على محطة كورسك للطاقة النووية، وقد حصلت وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية على تقرير من خدمة الطوارئ في أوكرانيا، والتي تم أخذها في الاعتبار عند التخطيط للعملية والتي بموجبها ستتعرض روسيا الاتحادية فقط، للتلوث الإشعاعي في حالة وقوع حادث".في الوقت نفسه، أشار الفريق إلى أنه من المحتمل بدرجة أكبر أن يتطور الوضع وفقًا لسيناريو مختلف تمامًا.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير".وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.الخارجية الروسية: موسكو تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذريةالخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية

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