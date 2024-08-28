https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-موسكو-تريد-تعبيرا-أكثر-موضوعية-ووضوحا-عن-موقف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1092157125.html

الخارجية الروسية: موسكو تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية الروسية: موسكو تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T08:08+0000

2024-08-28T08:08+0000

2024-08-28T08:08+0000

العالم

روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك: "نحن نرى تقييمات وعمل هذا الكيان (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، ولكن في كل مرة نريد تعبيرًا أكثر موضوعية ووضوحًا عن موقف هذا الكيان، وليس لصالح بلدنا، وليس لصالح تأكيد موقف موسكو، ولكن لصالح المعلومات الواقعية بهدف واحد محدد وهو ضمان الأمن ومنع السيناريو من التطور على طول المسار الكارثي، الذي يدفع نظام كييف، الجميع إليه".وقام وفد برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، بزيارة محطة كورسك الروسية للطاقة النووية، يوم أمس الثلاثاء، وقال غروسي بعد زيارته للمحطة أن "الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية خطير".وأشار غروسي، خلال زيارته لمحطة كورسك، إلى أن "الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها".وأضاف غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان"، مشيرًا إلى أن "هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية".مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي

https://sarabic.ae/20240826/غروسي-يجب-عدم-تعريض-سلامة-محطة-كورسك-للطاقة-النووية-للخطر-تحت-أي-ظرف-من-الظروف--1092107243.html

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العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية