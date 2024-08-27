مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-الوضع-حول-محطة-كورسك-النووية-خطير-1092145329.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير". 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T16:36+0000
2024-08-27T16:36+0000
العالم
روسيا
نووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان، مشيرا إلى أن هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية.يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية، وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروفالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
https://sarabic.ae/20240827/غروسي-هناك-خطر-وقوع-حادث-نووي-في-مقاطعة-كورسك-1092138500.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم, روسيا, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"

16:36 GMT 27.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير".
وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.
وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان، مشيرا إلى أن هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال غروسي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ بداية تطور الأوضاع وزيادة مستوى النشاط العسكري بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، كنت أراقب عن كثب تطور الوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
12:31 GMT
يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.
وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية، وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".
غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала