https://sarabic.ae/20240827/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-الوضع-حول-محطة-كورسك-النووية-خطير-1092145329.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير". 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T16:36+0000
2024-08-27T16:36+0000
2024-08-27T16:36+0000
العالم
روسيا
نووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان، مشيرا إلى أن هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية.يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية، وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".غروسي: يجب عدم تعريض سلامة محطة كورسك للطاقة النووية للخطر تحت أي ظرف من الظروفالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تلقيها معلومات حول اكتشاف بقايا مسيرة في محطة كورسك النووية
https://sarabic.ae/20240827/غروسي-هناك-خطر-وقوع-حادث-نووي-في-مقاطعة-كورسك-1092138500.html
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العالم, روسيا, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم, روسيا, نووي, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع حول محطة كورسك النووية "خطير"
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير".
وأشار غروسي خلال زيارته إلى محطة كورسك للطاقة النووية، إلى أن الهجوم على أي محطة للطاقة النووية أمر غير مقبول، بغض النظر عن موقعها.
وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان، مشيرا إلى أن هناك خطرا لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال غروسي، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ بداية تطور الأوضاع وزيادة مستوى النشاط العسكري بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، كنت أراقب عن كثب تطور الوضع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".
يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بأنها حصلت على معلومات من روسيا حول بقايا طائرة من دون طيار
تم اكتشافها على أراضي محطة كورسك للطاقة النووية.
وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة كورسك للطاقة النووية،
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن "تقترح عددًا من الخطوات والتدابير لضمان سلامة محطة كورسك للطاقة النووية".