https://sarabic.ae/20250210/اللجنة-الاستشارية-تختتم-اجتماعها-الأول-في-طرابلس-لمناقشة-الإطار-الانتخابي-1097648585.html
اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعها الأول في طرابلس لمناقشة الإطار الانتخابي
اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعها الأول في طرابلس لمناقشة الإطار الانتخابي
سبوتنيك عربي
اختتمت اللجنة الاستشارية اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في العاصمة الليبية طرابلس، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T17:38+0000
2025-02-10T17:38+0000
2025-02-10T17:38+0000
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شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول شروط وقواعد عمل اللجنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.كما تناول المشاركون نقاشًا أوليًا حول القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي.وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية تُعد عنصرًا أساسيًا في العملية السياسية الشاملة، ومهمتها وضع مقترحات عملية لمعالجة القضايا العالقة.وتابعت: "هذه اللجنة ليست منتدى سياسيًا، ومصداقيتها تعتمد على الالتزام بهذه المهمة".ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج مداولات اللجنة إلى البعثة الأممية لدعم المؤسسات الليبية وصناع القرار في مساعيهم لتنظيم انتخابات وطنية شاملة.
https://sarabic.ae/20241125/هل-يمهد-نجاح-الانتخابات-البلدية-في-ليبيا-الطريق-نحو-الاستحقاق-المنتظر-1095170202.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعها الأول في طرابلس لمناقشة الإطار الانتخابي
اختتمت اللجنة الاستشارية اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في العاصمة الليبية طرابلس، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول شروط وقواعد عمل اللجنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين.
25 نوفمبر 2024, 13:43 GMT
كما تناول المشاركون نقاشًا أوليًا حول القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي.
وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية تُعد عنصرًا أساسيًا في العملية السياسية الشاملة، ومهمتها وضع مقترحات عملية لمعالجة القضايا العالقة
.
وقالت خوري: "في ظل تنفيذ البعثة لعملية متعددة المسارات تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، يجب أن تُركز اللجنة على الإطار الانتخابي وحل القضايا الخلافية التي تحول دون إجراء انتخابات وطنية".
وتابعت: "هذه اللجنة ليست منتدى سياسيًا، ومصداقيتها تعتمد على الالتزام بهذه المهمة".
ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج مداولات اللجنة إلى البعثة الأممية لدعم المؤسسات الليبية
وصناع القرار في مساعيهم لتنظيم انتخابات وطنية شاملة.