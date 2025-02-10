برلمانية مصرية: القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/برلمانية-مصرية-القمة-العربية-الطارئة-في-القاهرة-محطة-مفصلية-في-مسار-القضية-الفلسطينية-1097636031.html
برلمانية مصرية: القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية
برلمانية مصرية: القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
يترقب الشارع العربي القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 27 فبراير/شباط الجاري، وما يصدر عنها من قرارات بشأن القضية الفلسطينية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T11:19+0000
2025-02-10T11:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
غزة
أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3d478a44483589d00af642753b970556.jpg
تشير البيانات الصادرة عن الدول العربية إلى تطابق في المواقف بشأن رفض مقترح التهجير، فيما تختلف اللغة المستخدمة في البيانات من دولة لأخرى، في الوقت الذي يتطلع فيه الشارع العربي لقرارات مغايرة يمكن تطبيقها على الأرض، أو أن تكون مؤثرة في مسار القضية والأحداث.من ناحيتها قالت البرلمانية المصرية، الدكتورة آيات الحداد، إن القمة العربية المقبلة في القاهرة قد تكون محطة مفصلية في تحديد مسار القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة.وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن نجاحها يرتبط بمدى التوافق العربي على حلول عملية وقرارات قابلة للتطبيق، بعيدا عن المواقف الرمزية التي اعتادتها القمم السابقة.ولفتت إلى أأن القمة تعقد في توقيت حساس، حيث يواجه العالم العربي تحديات أخرى مثل الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مما يجعل من الضروري أن تخرج القمة بقرارات عملية وملموسة تعكس موقفاً عربياً قوياً ومتناسقا.وأشارت إلى أن الموقف العربي تجاه الطرح الأمريكي بشأن غزة يتسم برفض واسع، إذ أكدت مصر، والإمارات، والسعودية، إلى جانب دول عربية أخرى، رفضها القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم تقسيم القطاع.وتابعت: "رغم هذا الموقف الموحد، يظل التحدي في كيفية مواجهة الضغوط الدولية، حيث تراهن بعض الدول على المسارات الدبلوماسية أكثر من التصعيد المباشر، وسط توافق عربي على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع".وشددت على أنه حال التوافق على اتخاذ قرارات حاسمة مثل إنشاء صندوق عربي لدعم غزة، فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية على إسرائيل، أو اتخاذ خطوات لتعزيز الوحدة الفلسطينية، فسنكون أمام قمة مختلفة بالفعل، وإلا فقد تظل مجرد اجتماع آخر يكرر المواقف التقليدية دون تأثير حقيقي.أصدرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري في القاهرة.وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق على انعقاد القمة العربية الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأوضح البيان أنه تم التشاور والتنسيق كذلك من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".
https://sarabic.ae/20250209/مصر-تعلن-انعقاد-قمة-عربية-طارئة-بشأن-القضية-الفلسطينية--1097604037.html
https://sarabic.ae/20241112/مساعدة-وزير-الخارجية-المصري-السابق-القمة-العربية-تحمل-مؤشرا-جديا-وأمريكا-عقبة-في-مجلس-الأمن--1094720833.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725284_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_feeecbbbdcecb3bcd229f2c6737795d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم

برلمانية مصرية: القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية

11:19 GMT 10.02.2025
© Sputnik . M.HEMIDAالزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر
الزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . M.HEMIDA
تابعنا عبر
حصري
يترقب الشارع العربي القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 27 فبراير/شباط الجاري، وما يصدر عنها من قرارات بشأن القضية الفلسطينية.
تشير البيانات الصادرة عن الدول العربية إلى تطابق في المواقف بشأن رفض مقترح التهجير، فيما تختلف اللغة المستخدمة في البيانات من دولة لأخرى، في الوقت الذي يتطلع فيه الشارع العربي لقرارات مغايرة يمكن تطبيقها على الأرض، أو أن تكون مؤثرة في مسار القضية والأحداث.
من ناحيتها قالت البرلمانية المصرية، الدكتورة آيات الحداد، إن القمة العربية المقبلة في القاهرة قد تكون محطة مفصلية في تحديد مسار القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة.
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن نجاحها يرتبط بمدى التوافق العربي على حلول عملية وقرارات قابلة للتطبيق، بعيدا عن المواقف الرمزية التي اعتادتها القمم السابقة.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مصر تعلن انعقاد قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية
أمس, 07:51 GMT
ولفتت إلى أأن القمة تعقد في توقيت حساس، حيث يواجه العالم العربي تحديات أخرى مثل الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مما يجعل من الضروري أن تخرج القمة بقرارات عملية وملموسة تعكس موقفاً عربياً قوياً ومتناسقا.
وأشارت إلى أن الموقف العربي تجاه الطرح الأمريكي بشأن غزة يتسم برفض واسع، إذ أكدت مصر، والإمارات، والسعودية، إلى جانب دول عربية أخرى، رفضها القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم تقسيم القطاع.
وتابعت: "رغم هذا الموقف الموحد، يظل التحدي في كيفية مواجهة الضغوط الدولية، حيث تراهن بعض الدول على المسارات الدبلوماسية أكثر من التصعيد المباشر، وسط توافق عربي على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع".
وشددت على أنه حال التوافق على اتخاذ قرارات حاسمة مثل إنشاء صندوق عربي لدعم غزة، فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية على إسرائيل، أو اتخاذ خطوات لتعزيز الوحدة الفلسطينية، فسنكون أمام قمة مختلفة بالفعل، وإلا فقد تظل مجرد اجتماع آخر يكرر المواقف التقليدية دون تأثير حقيقي.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، بيانا أعلنت فيه أنها ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري في القاهرة.
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مساعدة وزير الخارجية المصري السابق: القمة العربية تحمل مؤشرا جديا وأمريكا عقبة في مجلس الأمن
12 نوفمبر 2024, 11:14 GMT
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق على انعقاد القمة العربية الطارئة جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح البيان أنه تم التشاور والتنسيق كذلك من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وفي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة تثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала